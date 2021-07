”Vreau să îi asigurăm pe români că această competiţie nu va afecta în niciun fel guvernarea României, pentru că noi avem o responsabilitate faţă de români. Am auzit că sunt oameni care şi-ar da viaţa pentru partid. Posibil. Dar eu vă spun că rolul nostru este acela nu de a promova doar partidul, noi intrăm în politică pentru români, pentru România, noi intrăm în politică pentru a-i ajuta pe cetăţenii României şi este foarte important ca noi, împreună, să îi asigurăm, eu îi asigur din poziţia de prim- ministru, că această competiţie a noastră nu va afecta în niciun fel guvernarea României. Noi ne vedem de treabă în partid, iar guvernarea va fi lăsată în pace şi merge mai departe. Este foarte importantă imaginea pe care o dă acest partid”, a spus Cîţu la Conferinţa judeţeană de alegeri a PNL Mehedinţi.

Șeful guvernului a acuzat PSD că, în ultimii 30 de ani, PSD a practicat ”o politică premeditată” care să ţină Oltenia cu investiţii mai mici.

”A fost o politică premeditată, pentru că doreau ca cei care ar fi dorit să se afirme, într-un fel sau altul, să depindă de pixul unui funcţionar public, care era, bineînţeles, de la PSD. Aceste vremuri au trecut, s-a terminat cu dictatura PSD în Oltenia sau în Moldova. Vor fi alocate resurse importante. În următorii 8 ani, în România vor intra aproape 76,2 miliarde de euro, dacă ştim să îi luăm. Zona Olteniei are în PNRR bani (...) puşi de-o parte pentru gaze.

Eu am spus că vom aloca de la guvern anual cel puţin 13 miliarde de euro pentru investiţii. Aceştia sunt bani care vor intra în economie, bani care trebuie să fie alocaţi în economie şi apoi ei trebuie să dea rezultate. Ca să dea rezultate, noi trebuie să avem cei mai buni oameni la conducerea filialelor, ca apoi să dăm cei mai buni oameni în administraţie, altfel nu vom lua aceşti bani şi va trece timpul şi ne vom uita ca la o oportunitate pierdută. De aceea trebuie să fim foarte serioşi când facem aceste alegeri”, a mai spus premierul.

Cîţu a adăugat că Guvernul pe care îl conduce este primul care a alocat resurse pentru drumul expres care începe la Calafat.

”Eu am alocat aceste resurse, puteau să fie alocate în trecut. Nu le-a alocat nimeni. (...) Ştiu că primarii noştri au suferit foarte mult în ultimii ani. Majoritatea resurselor se duceau către primarii PSD.(...) Şi noi vrem să ne dezvoltăm comunităţile noastre, de aceea am anunţat, începând cu luna august, un nou plan de investiţii. Ei îi spuneau PNDL, noi îi spunem planul naţional de investiţii, care se va axa pe drumuri, apă, canalizare şi gaze. Eu ştiu că aţi mai auzit poveşti şi sunt oameni care vorbesc de PNDL 3, dar ştiţi că au fost la guvernare anul trecut şi nu l-au făcut. E foarte uşor să spui sau să promiţi că faci ceva. E mai greu să faci, iar eu până acum, şi la Ministerul Finanţelor, şi ca premier, cea ce am promis am făcut şi veţi vedea că mă ţin de cuvânt şi aici”, a adăugat șeful Executivului, potrivit Agerpres.