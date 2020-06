Florin Cîțu: "Bugetul permite pensii mărite cu 10%". Ce se întâmplă cu dublarea alocațiilor

"Costul cu alocatia reprezinta pentru buget 6,3 miliarde. Daca aveam aceasta discutie in momentul in care se facea bugetul era altceva, puteai sa aloci bani si discutam despre acest lucru in timpul anului, dar au venit in mijlocul anului fara surse de finantare. Legea, asa cum este ea, nu spune sursa de finantare, iar asta inseamna ca e neconstitutionala", a spus Florin Citu, duminica seara, la un post TV.

De altfel, nici pentru creșterea pensiilor cu 40% nu e prevăzută sursa de finanțare. Florin Cîțu spune că bugetul pe care îl are România acum nu ar putea permite o creștere mai mare de 10%, însă decizia finală va fi politică.

"Este o crestere de 10% a pensiilor, dar si acolo sunt riscuri. Acest proiect de lege a fost facut tot fara surse de finantare si dezechilibreaza major stabilitatea economica a Romaniei", a mai spus Citu.