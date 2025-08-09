Din primele informaţii, Marco Leu, care se afla la volanul maşinii marca Audi RB GT3 care i-a aparținut tatălui său, nu a fost rănit însă autoturismul a suferit avarii destul de grave. De asemenea, copilotul a fost rănit.

”În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, a transmis IPJ Timiş.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.