Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav de raliu. Mașina lui s-a făcut zob

Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident grav în timp ce participa la evenimentul Super Rally Timișoara. Mașina lui a rupt un parapet de beton și a fost proiectată într-un alt vehicul care se afla la încărcat. 

Din primele informaţii, Marco Leu, care se afla la volanul maşinii marca Audi RB GT3 care i-a aparținut tatălui său, nu a fost rănit însă autoturismul a suferit avarii destul de grave. De asemenea, copilotul a fost rănit.

”În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, a transmis IPJ Timiş. 

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.