Poliția a demarat o operațiune amplă de prindere a infractorilor economici care nu fiscalizează sumele pe care le încasează. După ce au controlat peste 160 de afaceri din Botoșani, firmele unde s-au găsit nereguli au primit amenzi uriașe.



"In urma neregulilor constate, au fost aplicate sanctiuni in valoare de 400.000 lei si au fost confiscati peste 23.000 numerar, reprezentând numerar nefiscalizat", a declarat Tudor Costin, inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție.



Descoperirile polițiștilor au scos la iveală și trafic cu țigări de contrabandă. Oamenii legii au confiscat marfa găsită și au aplicat sancțiuni cu o valoare totala de peste 110.000 de euro.



"Totodata in perioada analizata ofiterii din cadrul SICE au efectuat 21 de percheziții domiciliare, in cadrul unor dosare penale, avand ca obiect infractiuni de contrabanda cu tigarete in cadrul unor dosare penale avand ca obiect infractiuni de contrabanda cu tigarete. Au indisponibilizat aproximativ 80.000 de pachete de tigarete si au aplicat 59 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 570.000 lei", a mai spus oficialul.



Nu este prima operațiune de acest gen a poliției. Activități de control pentru a combate infracțiunile economice au avut loc și la începutul verii, în perioada 15 mai- 21 iunie.