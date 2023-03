„Spun de câteva săptămâni că în spatele lui Sebastian Burduja există mai multe personaje din PDL care vor să pună mâna pe PNL sau să repună mâna pe PNL, sub diverse forme, la București...”, a declarat Anca Alexandrescu despre jocurile observate pentru impunerea de către fostul ministru PDL Adriean Videanu a finului său, Sebastian Burduja, actualul ministru al Digitalizării, șef la Ministerul Finanțelor.

Potrivit punctului de vedere prezentat de Anca Alexandrescu miercuri seară, la Culisele statului paralel, Adriean Videanu a negat afirmațiile potrivit cărora s-ar afla în spatele unor jocuri de culise pentru impunera lui Sebastian Burduja la Finanțe.

Sursa: Culisele statului paralel/ Realitatea PLUS

„L-am întrebat pe dl Burduja și despre cum directorul Poștei - Valentin Ștefan a supus salariile mari votului Consiliului de Administrație. Nu aveți curajul să intrați în direct, dați dovadă de lipsă de asumare, bărbăție și de lipsă de responsabilitate”, a precizat Anca Alexandrescu.

RĂSPUNSUL MINISTRULUI SEBASTIAN BURDUJA PENTRU REALITATEA PLUS

„Stimată doamnă Anca Alexandrescu,

Programul meu nu îmi permite să intervin în direct la emisiunea dumneavoastră. Deschiderea mea către presă este totală, astfel vă transmit acest răspuns și vă solicit prezentarea sa integrală.

În ceea ce privește subiectele pe care mi le-ați trimis, deși au o notă amplă de generalitate, vă voi răspunde punctual:

1. Reiterez faptul că Poșta Română SA este societate pe acțiuni, cu capital majoritar statul român, drepturile de acționar ale statului exercitându-se de către ministerul cercetarii, inovării si digitalizării. Nu am nicio implicare directă în ceea ce privește activitatea consiliului de administrație și a managementului executiv. Am verificat, totuși, informația dumneavoastră și vă transmit că, în ceea ce privește salarizarea în Poșta Română, salariul minim se negociază cu sindicatul (art. 162 din Codul Muncii). Grila maximală de salarizare a fost amânată. Consiliul de administrație nu a făcut decât să desființeze unele posturi neocupate. Pentru amănunte, vă rog să solicitați poziția Poștei Române.

2. Cât privește “articolul” pe care îl invocați, acesta este doar o serie de alegații, aberații, calomnii, scenarii și conspirații prezente doar în imaginația autorului. Conform deontologiei profesionale, vă reamintesc că aveți obligația să verificați și să probați afirmațiile autorului “articolului”, în cazul în care veți difuza conținutul respectivului material.

3. În ceea ce mă privește, sunt ministru al cercetării, inovării și digitalizării și am în derulare suficiente proiecte de anvergură, pe care doresc să le continui și să le duc la bun sfârșit. Nu am discutat despre preluarea unui alt portofoliu. Sunt la dispoziția Partidului Național Liberal în fiecare moment. Partidul Național Liberal urmează să desemneze un președinte pentru PNL București. Sunt președintele filialei PNL Sector 1 și voi susține, împreună cu colegii mei, decizia conducerii partidului. Nu am avut nicio discuție privitoare la PNL București până în acest moment. Există personalități cu notorietate și potențial de livra performanță la nivelul partidului în perspectiva alegerilor din 2024”.

Sursă: Răspuns Sebastian Burduja/Realitatea PLUS

„Dar cine numește Consiliul de Administrație? La propunerea cui? La propunerea dvs, prin AGA.

Ce ar trebui să verific? Dacă dl Videanu este nașul dvs? Dacă dl Marinel Burduja este tatăl dvs? Ce ar trebui să verific și să probez? Faptul că dvs sunteți susținut de dl Videanu este de notorietate publică. (...)

Dar nu ați răspuns. La Ministerul Finanțelor vreți să mergeti? Sau susținătorii dvs?”, a punctat, retoric, Anca Alexandrescu, după răspunsul lui Sebastian Burduja.