Financial Times: Ucraina suspendă atacurile asupra petrolierelor din portul Novorossiisk, la cererea lui JD Vance

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 10:18

Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, în urma unei solicitări adresate Kievului de vicepreşedintele SUA, JD Vance, relatează miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni.

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