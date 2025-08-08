Fetiță muşcată de câini în zona montană din judeţul Braşov. Salvamont: ”Atenţie la câinii de stână!”

Salvamontiștii au fost solicitați, vineri, să intervină în zona montană din județului Brașov, după ce o fetiță a fost mușcată de câini. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere şi le cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii.

”Intervenţie astăzi în Piatra Mare. O fată a fost muşcată de un ciobănesc, iar după ce i s-a acordat primul ajutor a fost coborâtă la Dâmbu Morii şi predată echipajului SMURD, a transmis Salvamont Săcele.

Reprezentanții instituției atrag atenția că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere.

”ATENŢIE la câinii de stână, în ultimul timp s-au înmulţit atacurile acestora asupra turiştilor!”, au mai transmis salvamontiştii.
Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit, miercuri, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în siguranţă din Munţii Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de câini.