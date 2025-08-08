”Intervenţie astăzi în Piatra Mare. O fată a fost muşcată de un ciobănesc, iar după ce i s-a acordat primul ajutor a fost coborâtă la Dâmbu Morii şi predată echipajului SMURD, a transmis Salvamont Săcele.

Reprezentanții instituției atrag atenția că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere.

”ATENŢIE la câinii de stână, în ultimul timp s-au înmulţit atacurile acestora asupra turiştilor!”, au mai transmis salvamontiştii.

Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit, miercuri, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în siguranţă din Munţii Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de câini.