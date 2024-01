Bătrânul, îmbrăcat în port popular, a lăsat acasă gospodăria și a venit cu mâncare pentru semenii protestatari.

"Am adus mâncare pentru că dragostea trece prin stomac. Am lăsat acasă 31 de oi, am 31 de hectare de pământ, 200 de păsări și tot ce e în gospodărie diseară mănâncă.

Părinții noștri ne-au lăsat pământ și vrem să-l ducem mai departe. România este un Rai al Maicii Domnului. Haideți, dragi români, veniți la București cu mâncare. Ne trebuie legi noi în agricultură.

Să chemăm și noi pe domnii miniștri împreună, o dată pe an, să-i întrebăm ce au făcut ei pentru noi un an de zile? Să caute să stea de vorbă cu noi, pentru că Unirea n-a făcut-o Cuza, ci Moș Ion Roată", a spus bunicul fermier.