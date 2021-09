În grupul nominalizat de socialiștii din S&D din Parlamentul European se află femei activiste, active în viața politică, jurnaliste și profesoare care au luptat pentru drepturile femeilor, inclusiv în domeniul educației și al participării politice, și care au făcut ele însele parte din viața politică din Afganistan înainte ca talibanii să preia controlul.

S&D face apel la toate celelalte grupuri politice din Parlamentulxa European să se alăture acestei nominalizări: „Trebuie să folosim toate mijloacele posibile pentru a plasa problema femeilor și fetelor afgane pe agenda internațională, pentru a le proteja drepturile și pentru a proteja drepturile care au fost obținute pentru femeile afgane în ultimii 20 de ani”, a declarat președintele S&D, Iratxe Garcia Perez.

„Anunțul nostru de astăzi este un semnal puternic de sprijin pentru toate femeile afgane, afectate în special de preluarea conducerii din Afganistan de către talibani și de criza umanitară. În ultimii 20 de ani, am asistat la progrese limitate, dar concrete, în ceea ce privește drepturile femeilor din Afganistan. Acum suntem extrem de îngrijorați de faptul că talibanii, în ciuda promisiunilor lor, vor reintroduce multe dintre regulile opresive pe care le-am văzut sub regimul lor în anii 1990, când fetele nu aveau acces la școli, iar femeile erau prizoniere în propriile case”, a mai spus Perez.

Au apărut mesaje și imagini impresionante de la mai multe manifestații ale femeilor din Afganistan pe rețelele de socializare. Într-unul din mesajele ce vin din țara ocupată de talibani, o femeie susține că astfel de proteste au loc peste tot în Afganistan și că „nu ne apărăm doar drepturile, ne apărăm țara, pământul”.

“We are not just defending our rights, we are defending the country. We are defending out land.”

These are the #women of #Afghanistan. Not just in #Kabul, they are everywhere. pic.twitter.com/6ZX8EaAkZc — MyRedLine - خط سرخ من (@myredline_afg) September 7, 2021

În același timp, în ultima săptămână, mai multe femei au protestat pentru dreptul la educație al copiilor lor, fete. La primul protest de acest fel, pe 3 septembrie, la Herat, femeile protestatare au spus că sunt dispuse să accepte și burqa dacă fiicele lor vor continua să meargă la școală sub conducerea talibanilor.

La un marș din Kabul, femeile au fost alungate cu gaze lacrimogene și chiar cu bastoane de către talibani.

Look to the footage:



What is happening with #women marches in #Kabul.



It seems civilian and political protest are not allow any more.



Taliban trying to stop women march which happening second day in row. #Afghanistan pic.twitter.com/vqa8QONLOj — Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 4, 2021

Afghan women in the streets of Kabul who are protesting against Pakistan’s role in the siege on resistance fighters in Panjshir & demanding human rights are now being beaten by Taliban forces following @JoeBiden’s legitimization of a terrorist caliphate😔pic.twitter.com/7ezUdtWILV — DrConservaMom🇺🇸🐸🌐 (@ConservaMomUSA) September 7, 2021

Parlamentul European acordă Premiul Saharov, în valoare de 50 000 EUR, în cadrul unei ședințe plenare oficiale, care are loc la Strasbourg spre sfârșitul fiecărui an. Fiecare grup politic din Parlament poate nominaliza candidați, iar câștigătorul sau câștigătorii Premiului Saharov urmează să fie aleși de Conferința președinților.

În 2020, Parlamentul European a acordat Premiul Saharov pe anul 2020, pentru libertatea de gândire, a fost acordat Opoziției democratice din Belarus, ridicată împotriva dictatorului Alexsandr Lukașenko.