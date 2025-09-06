Incidentul a avut loc în seara zilei de joi, 4 septembrie, în localitatea Cordun, judeţul Neamţ.

”În jurul orei 21:00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Săbăoani au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 56 de ani, din localitatea Cordun, cu privire la faptul că, a fost înjunghiat de către concubina sa. Cu ocazia deplasării la faţa locului s-a stabilit că cele sesizate se confirmă, bărbatul prezentând leziuni în zona abdomenului, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au transmis politiștii.

Potrivit oamenilor legii, neînţelegerile dintre cei doi au degenerat, pe fondul consumului de alcool.

Inițial, agresoarea a fost reţinută pentru 24 de ore, iar vineri a fost prezentată instanţei de judecată, care a emis mandat de arestare preventivă pe numele său.