Judecătorii au admis definitiv contestația DNA, dispunând vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei inculpați din dosarul rezerviștilor SRI și SIE: Laura Mirela Iusein, Rareș Mihail Cristea și Mihail Aniței. Prin această decizie, s-a respins definitiv propunerea de control judiciar pentru cei trei, care vor fi plasați în arest.

Dosarul vizează o rețea de influență formată din afaceriști, politicieni – inclusiv fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu – și rezerviști sau foști generali ai serviciilor de informații, care a ajuns până la vârful Guvernului României.

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș se află deja în arest, fiind acuzat de trafic de influență, dare de mită și șantaj.

Potrivit procurorilor, Bogoș ar fi oferit o mită de 1,5 milioane de euro pentru a obține o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea dintre cei doi, care a avut loc în biroul premierului de la Palatul Victoria, a fost confirmată chiar de Bolojan. Premierul a susținut că afaceristul i-ar fi prezentat doar problemele cu care se confruntă, fără a-i cere vreo intervenție.

Care sunt acuzațiile DNA

Fănel Bogoș este arestat pentru cumpărare de influență, trafic de influență, dare de mită și șantaj. Iusein Laura-Mirela este cercetată pentru șantaj și trafic de influență, în timp ce Cristea Rareș-Mihail este cercetat pentru trafic de influență. Aniței Mihail este cercetat pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj.

Procurorii îl acuză pe Fănel Bogoș că ar fi încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui pentru a favoriza interesele firmei sale, Vanbet SRL. Prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui, el dorea să ajungă la premierul Ilie Bolojan pentru a-l determina să-l schimbe pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, și să-i fie „șterse” sancțiunile primite.

În acest context, după ce DNA a dispus plasarea sub control judiciar a șefului PNL Vaslui, Bogoș a apelat la rețeaua rezerviștilor, foști ofițeri din SIE, SRI și foști magistrați militari, pentru a-l îndepărta pe Ponea. Aceștia ar fi folosit diverse metode, de la șantaj și amenințări, până la oferirea de mită pentru șeful DSVSA Vaslui.

Anchetatorii avertizează că Bogoș încerca să obțină protecție pentru nereguli care puneau în pericol sănătatea publică.