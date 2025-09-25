După decesul soțului său, Charlie Kirk, la 10 septembrie, Erika a preluat conducerea Turning Point USA. În ultima perioadă, criticile au vizat activitățile caritabile desfășurate de aceasta în țara noastră, iar pe X au apărut afirmații conform cărora aceste acțiuni ar fi fost dubioase și ar fi condus la interzicerea sa.

Legături cu activități caritabile

Potrivit mai multor postări de pe internet, organizația non-profit condusă de Erika, „Every Day Heroes Like You”, care gestiona un program numit Romanian Angels („Îngeri români”) cu sediul în Constanța, ar fi fost „forțată” să renunțe la activitate în 2011, din cauza unor presupuse legături cu traficul de copii, potrivit Livemint. Aceste afirmații sunt însă false, deoarece nu au existat anchete oficiale, acuzații sau declarații ale autorităților române sau ale Departamentului de Stat al SUA care să confirme vreo interdicție.

Erika Kirk a fost în România pentru activități caritabile și, după moartea soțului său, a declarat că va continua acțiunile lui Charlie. „El nu a renunțat niciodată. Unul dintre motto-urile sale era să nu te predai niciodată. Așadar, vreau să spun că noi nu ne vom preda niciodată. Turneul prin campusuri va continua. Vor fi și mai multe turnee în anii care vor urma. Într-o lume plină de haos, îndoieli și incertitudini, vocea soțului meu va rămâne”, a afirmat Erika Kirk.

Campania „Adoptă un orfan”

Conform zvonurilor, organizația caritabilă a promovat o campanie prin care americanii erau încurajați „să adopte un orfan” român, și trimitea cadouri de Crăciun ce urmau să fie livrate de personalul militar american staționat la baza NATO de la Kogălniceanu. Oficial însă, organizația nu a facilitat și nu a fost implicată în adopții internaționale.

Pe 23 septembrie, o postare pe X a afirmat: „Erika a fost model și director de casting la începutul anilor 2000. Ulterior, Erika a condus o organizație evanghelică în România, care a încheiat un contract cu armata americană și a plasat copii în familii adoptive. Această organizație avea sediul în aceeași zonă din România în care traficul de persoane este foarte răspândit.”

Declarații ale Erikăi Kirk

Postarea a continuat cu o declarație mai veche a Erikăi: „Sunt foarte mândră că am reușit să ne extindem la nivel internațional în ultimii ani. Îmi place foarte mult să lucrez cu armata, așa că mă simt norocoasă că putem face asta în mod continuu, prin intermediul Centrului de plasare Antonio, din Constanța, România”. În aceeași postare se menționa că instituția s-ar fi numărat „printre numeroasele organizații evanghelice acuzate de localnicii indignați că răpeau copii doar pentru a-i trimite direct în rețelele de trafic sexual și de organe din Marea Britanie și Israel”.

Dovezile invocate pentru aceste acuzații au fost un fragment neclar dintr-un articol online denumit „Autoritățile române investighează posibile legături între agențiile de adopție israeliene și o conspirație globală ilegală de vânzare de organe pentru transplanturi”, conform jurnaliștilor care au analizat informațiile. Articolul din Haaretz, 12 decembrie 2001, nu menționează „Romanian Angels” sau „Everyday Heroes Like You”. Mai mult, aceste organizații asociate cu Erika Kirk au fost înființate abia după 10 ani de la apariția articolului, iar Erika avea doar 12 ani la acea vreme, scrie YahoooNews.

Donații și vizite în România

Există dovezi conform cărora Erika Kirk a făcut donații sub formă de cadouri către Centrul de plasament Antonio din Constanța și către spitalul local între 2011 și 2015. Ultima vizită în România a avut loc când avea 23 de ani, în 2012, potrivit Fandomwire.com, care citează mai multe surse.

