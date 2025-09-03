Situația tarifelor la energie și a facturilor duble ar putea ajunge pe masa CSAT chiar la următoarea ședință. Ministrul Energiei Bogdan Ivan a avut deja o discuție cu Nicușor Dan pe această temă și urmează ca cel târziu la începutul săptămânii viitoare să aibă o nouă discuție cu șeful statului cu documentele pe masă pentru a vedea care este în aceste momente situația.

Luna trecută, respectiv după expirarea plafonării, facturile s-au dublat. Energie electrică s-a scumpit cu 63% iar cei mai mulți români au primit facturi dubleu sau triple în anumite situații, în funcție de tariful pe care furnizorul îl percepe.

Mai mult decât atât, în cazul în care factura pe luna iulie a fost emisă după data de 1 august, atunci se aplică cota de TVA de 19%. Ministrul Energiei spunea că nu este moral acest lucru, însă preciza, de asemenea, că așa este Codul fiscal.

Românii vulnerabili primesc un ajutor de 50 de lei pentru plata acestor facturi, însă majoritatea oamenilor spun că suma e insuficientă pentru că au primit facturi chiar și de 400 de lei, iar această sumă nu le acoperă costurile totale.

De asemenea, în următoarea ședință Guvernul ar urma să adopte un memorandum pentru a scădea prețul la energie.