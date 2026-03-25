„În cadrul Muzeului Național de Artă Contemporană puteți vedea pe perete, considerat a fi artă, falusuri în formă de cruce, cu paleta de culori a curcubeului pictată pe fundal și cu inscripția „INTRI”, blasfemie fiind, bineînțeles, de la „INRI”, Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor.

Este o ofensă și o batjocură totală la adresa creștinilor, nu doar a ortodocșilor, să poți găsi într-o clădire a culturii, în Muzeul Național de Artă Contemporană, o asemenea „pictură”. Așa ceva nu poate fi considerat artă, ci este un derapaj grav și o exprimare a unei psihoze sexuale care nu poate fi privită cu altă conotație. Nu mai vorbim despre faptul că muzeul se află chiar în incinta Parlamentului României, vis-a-vis de Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că asemenea manifestații pseudo-artistice nu ar trebui să fie permise nicăieri.

Voi adresa o întrebare către directorul muzeului pentru a afla cum este posibil ca o instituție de cultură să permită o asemenea blasfemie din bani publici. Vorbim despre un muzeu de stat, finanțat din bani publici, care afișează astfel de erezii drept „opere de artă””, a declarat deputatul AUR, Fabian Radu.

