”Pentru gestionarea operativă a evenimentului au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă (cu medic). Din informaţiile primite până în acest moment, a fost vorba despre o explozie produsă în urma unei acumulări de gaze, urmată de un incendiu pe care pompierii l-au lichidat în cel mai scurt timp, fiind vorba despre degajări de fum de la materiale textile şi mase plastice care se regăseau în încăperea afectată”, anunţă ISU Prahova.

Potrivit reprezentanților instituției, o persoană a fost rănită, iar în acest moment primeşte îngrijiri de la echipajul SMURD TIM.

”A fost vorba despre o explozie produsă într-o locuinţă. Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 10 mp, afectând materiale textile şi mobilier. Acesta este lichidat”, au precizat pompierii.

Totodată, salvatorii au precizat că victima este o femeie în vârstă de 72 ani, care a suferit arsuri de gradul II la nivelul feţei şi a membrelor superioare, pe cca. 12% din suprafaţa corporală.

Aceasta primeşte îngrijiri de la echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă şi va fi transportată la spital.