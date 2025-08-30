Cum s-a produs incidentul?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani, apelul la 112 a fost făcut de vecinii speriați de bubuitura puternică și de flăcările care au cuprins casa. La fața locului au intervenit pompierii Gărzii de Intervenție Trușești, cu două autospeciale de stingere, echipa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Albești și o ambulanță a Serviciului Județean.

La sosirea echipajelor, imobilul de aproximativ 60 de metri pătrați ardea în întregime. Proprietarul, reușind să iasă în curte, a fost preluat de personalul medical și transportat la spital pentru îngrijiri.

Conform primelor cercetări, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze. Pompierii au reușit să stingă incendiul și să elimine riscul producerii altor deflagrații.