”Vom face tot posibilul ca în această săptămână să se reloce din hoteluri în apartamente, în unanimitate, toți locatarii care doresc să fie relocați tot în acea zonă ca să poată să își continue viața de zi cu zi, să meargă cu copii la școală, să meargă la muncă.

Sunt momente foarte grele pentru municipalitate pe care le vom trece împreună. Avem alături de noi toate organele statului cărora le mulțumesc, inclusiv ONG-urilor de profil care ne ajută cu găsirea acestor cazări rapid și inclusiv hotelurilor care au pus la dispoziție camerele.

Referitor la discuția din Comitetul pentru Situații de Urgență și a raportului pe care ISCU ni l-a furnizat o să îl vedeți și public, la finalul ședinței.

Luăm în calcul toate variantele, siguranța este prioritară. PMB își va asuma punerea în siguranță a acelui imobil. Vom avea o intervenție rapidă, imediat după ce se va finaliza ancheta poliției. (...) După punerea în siguranță, alături de ISU, vom face tot posibilul să se intre punctual în imobil, doar cu acordul ISU, pentru a-și recupera bunurile de valoare, dar nu vor putea locui în acel imobil.

Ulterior după expertiză, vom ști nivelul de intervenție, dar din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea ceea ce înseamnă că ne uităm inclusiv la opțiunea de demolare a imobilului, după ce este pus în siguranță. Deci, etapa 1 este punerea în siguranță”, a declarat Stelian Bujduveanu.