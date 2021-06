Johann Classen, profesor și expert în explozibili spune că nu este atât de greu să fabrici o bombă artizanală.

„Ar putea fi vorba despre trei tipuri de explozibili. Cei militari, explozibili comerciali, cum sunt TNT, iar o a treia variantă a celor artizanali, pe care îi poți face acasă. Una dintre ele este așa numita bombă-țeavă, iar a doua este un mix de fertilizatori. Ambele sunt relativ ușor de realizat. Este foarte important dacă oamenii au cunoștințe despre aceste amestecuri. Dacă este o bombă artizanală, precum cea țeavă, se ia țeava, se unesc capete, iar țeava este înfundată cu praf de pușcă. După aceea se pune la unul dintre capete un declanșator electric. Întrebarea este cum faci să programezi explozia. În Africa de Sud, în Cape Town a avut loc un atac cu câteva sute de astfel de bombe. Una dintre metode este cu fixarea unui ceas, iar în cazul de față a fost vorba de o bombă țeavă, activată de la distanță. Au folosit un telefon mobil ca să declanșeze bomba, un telefon cumpărat cu cartelă prepay. Bomba este activată atunci când atacatorul sună pe un mobil legat la bomba amplasată sub scaunul victimei, moment în care se trimite un semnal. Acea legătură dintre soneria telefonului și celelalte componente ale mobilului activează declanșatorul.

Poți fi chiar și în altă țară, dar cred că ucigașul a fost în zonă, suficient cât să vadă când victima intră în mașină.

Dacă ai acces la mașină, îl poți monta sub scaun sau o atașezi cu un magnet sub mașină. Explozia s-a declanșat la 5 secunde după ce mașina a pornit. Bomba se pare că a fost pusă sub scaunul mașinii cu câteva zile înainte. Nu a fost văzut nimeni care să se apropie de mașină, deci se poate să fi fost montată cu o noapte înainte. Este posibil ca cel care a pus bomba să aibă pregătire militară. Dacă vrem să mergem pe varianta cu telefonul mobil este nevoie să fie verificat la compania de telefonie. Nu se poate cumpăra o astfel de bombă, nici de pe piața neagră, cred că a fost fabricată în casă”, a spus specialistul.