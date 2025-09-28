Adrian Vasilescu: Să vină inflația din valoarea adăugată este cea mai gravă problemă pentru România.

Dacă nu ar fi fost făcută această creștere a TVA-ului, practic cele trei agenții de rating ne-ar fi dus în situația în care eram o țară nerecomandată investitorilor, iar povara ar fi fost mult mai mare și mult mai lungă.

Realitatea Plus: Dacă TVA va fi majorată la 25%, așa cum ne-a anunțat ministrul de Finanțe că ar fi posibil de la anul, cu cât va crește inflația? Cu câte puncte procentuale?

Adrian Vasilescu: Cu 2, 3, 4.

Exclusiv. Cât de gravă este situația economică a României și ce șanse sunt să intrăm în incapacitate de plată? Consilierul lui Isărescu explică

Nu e niciun dubiu: BNR a anunțat, prin vocea guvernatorului, că inflația va mai dura încă patru trimestre.

Acum, inflația este foarte mare. A ajuns la aproape 10%.

Pentru America, 2%. Pentru UK: 2%. Zona euro: 2%. Pentru România și pentru Polonia: 2,5%. Ungaria: 3%. Atât trebuie să fie inflația ca să răsuflăm ușurați.

Patru trimestre înseamnă 12 luni.

Realitatea Plus: La anul, pe vremea aceasta, prognozează BNR o inflație sub 4%?

Adrian Vasilescu: Sub 3,5%

Sfat de la consilierul lui Isărescu, pentru a trece prin criză: „Vedeți de unde faceți cumpărăturile ca să nu îi încurajați pe cei care vor să profite de inflație”