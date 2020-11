EXCLUSIV Șeful ATI de la Piatra Neamț, mărturie despre ziua incendiului: S-a tot vrut mărire tot anul... de la 12 paturi suntem la ZERO! DSP știa despre schimbări

„Aducând pacienții pe etajul 2, unde nu aveam circuit, trebuia să separăm, să avem două circuite: unul pentru pozitivi și unul pentru negativi, pentru noi. Și am avut nefericita idee de a separa cu un paravan, pe trei sferturi pentru pacienți și un sfert pentru noi. În ultimele săptămâni, deja nemaiîncăpând la etajul 3, aveam deja un salon cu pozitivi și la 2, și ne era foarte greu să manageriem. De două săptămâni am anunțat conducerea, am anunțat..., și DSP-ul era la curent, chiar dacă ei zic acum că nu au dat aprobare, dar știau.

Dacă n-am fi fost presați să primim așa de mulți bolnavi, rămâneam în continuare sus, la 3, cu pozitivii, și jos, cu suspecții și negativii. Nu mai vreau să mai aud de cuvântul mărit, s-a tot vrut mărire, mărire tot anul, am plecat de la 2 paturi în primăvară, la 6 paturi, la 12 paturi, ajunsesem la 12, și acum suntem la ZERO. Deci prin mărire am ajuns la ZERO”, a declarat, luni, șeful secției de Terapie Intensivă de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, pentru Realitatea PLUS.

Sâmbătă seara, pe 14 noiembrie, la secția ATI de la etajul doi a Spitalului Județean din Piatra Neamț a izbucnit un incendiu violent care a dus la decesul a 10 bolnavi de coronavirus dintre cei 16 care erau în cele două saloane, alături de rănirea mai multor cadre medicale, printre care și medicul de gardă Ioan Cătălin Denciu. Acesta, cu arsuri de aproape 70%, a fost transportat în dimineața zilei de duminică, 15 noiembrie, în Belgia, la Spitalul militar Reine Astrid din Bruxelles.