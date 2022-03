"Am luat decizia de a implementa o serie de măsuri pentru a trece la plăţi în ruble pentru gazul rusesc exportat în ţări neprietenoase şi să renunţăm la toate tranzacţiile în monede care au fost compromise", a declarat Putin, cu ocazia participării la o şedinţă a Guvernului de la Moscova.

Liderul rus a cerut Băncii centrale să instituie în cel mult o săptămână un sistem de plăţi exclusiv în ruble pentru exporturile de gaz spre Uniunea Europeană, precizează RIA Novosti.

Putin a dat asigurări că noul sistem de plăţi nu va afecta volumul exporturilor de gaz natural prevăzut în contractele cu Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană intenţionează să reducă dependenţa energetică de Rusia, dar nu poate renunţa imediat la importurile de gaz natural rusesc şi de petrol.

Putin instructed Gazprom to transfer payments for #Russian gas supplies to #Europe into rubles "as soon as possible". pic.twitter.com/IJIQUbv0kc