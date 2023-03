„Accesul nostru în Schengen se va realiza, însă, așa cum am spus și în cadrul dezbaterii, este un conflict juridic ce, în acest moment, poate fi soluționat doar la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Eu am depus deja o acțiune la CJUE împotriva Consiliului UE și am încrederea că aceasta va fi câștigătoare.

Prezența noastră la această ședință confirmă angajamentul nostru clar și pe deplin asumat de a susține, prin toate mijloacele, realizarea acestui obiectiv național.

Românii merită să fie liberi în Schenghen!”, a transmis Eugen Tomac, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Este esențial să rămânem uniți pentru a reuși să ne atingem acest obiectiv legitim pentru care luptăm de mult prea mult timp. Controalele la frontierele UE trebuie să fie eliminate pentru români”. a mai spus europarlamentarul Eugen Tomac.

Eugen Tomac a participat miercuri, alături de președintele USR, Cătălin Drulă, și deputații europeni Vlad Botoș și Vlad Gheorghe, la dezbaterea privind accesul României în spațiul Schengen din Comisia de Petiții a Parlamentului European. Dezbaterea a avut loc ca urmare a petiției depuse de domnul Răzvan Nicolescu, președintele Asociației pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice, pe care îl felicit din nou pe această cale pentru inițiativă, a precizat Eugen Tomac.

„Poziția Comisiei Europene față de procesul deschis la CJUE privind aderarea României la Spațiul Schengen.

Comisia Europeană recunoaște că decizia din 8 decembrie 2022 este una incorectă și regretabilă. Prin urmare, validează în mod oficial argumentele pe care le-am invocat atunci când am pornit acțiunea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, în răspunsul la întrebarea pe care am adresat-o, subliniază importanța eliminării controalelor la frontierele interne pentru libera circulație a persoanelor și a mărfurilor și pentru consolidarea competitivității în UE.

Este important să reținem că eforturile continuă. Comisia Europeană face precizarea că este în continuă colaborare cu statele membre pentru a ajunge la un acord unanim în ceea ce privește aderarea României.

Deși Comisia Europeană nu și-a asumat în mod direct o acțiune la CJUE, recunoaște că ne sunt încălcate drepturi și ne este îngrădit potențialul pe care ni-l oferă spațiul Schengen.

Prin urmare, acest răspuns este foarte util în demersul pe care l-am inițiat la CJUE.

Sunt sigur că vom reuși să facem dreptate pentru România și ne vom obține dreptul de a fi liberi in Europa, așa cum ne dorim și așa cum merităm”, a mai transmis Eugen Tomac.