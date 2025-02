Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – EHWAZ, inversata. Aceasta runa este simbolizata de doi cai si inseamna miscare. Orice miscare faci impreuna cu cineva ca echipa in aceeasi directie duce la multe realizari si la rezultatele dorite. Deseori este o aventura in necunoscut dar curajul de a face miscarea aduce recompense. Ti se recomanda sa fii atent la orice intelegere, contract sau aranjament facut cu alti oameni pentru ca poate fi o dualitate sau un scop ascuns de care este bine sa devii constient.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Isa : Intr-o pozitie curenta din relatiile sau afacerile tale cu oamenii nu se anunta nicio problema specifica desi nu este inca nici succes. Situatia nu necesita niciun fel de presiune, insa rezultatele nu sunt inca prezente ci amanate. Chiar daca viata intelectuala nu este brilianta acum si unele activitati iti pot parea fara sens, fii rabdator, asta iti cere aceasta runa. Nu uita ca semintele intai incoltesc si cresc in pamant desi noi nu vedem rezultatul.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Kenaz (inversata): Sa fii atent pentru ca ceea ce pare a fi o directie reala poate fi o cale falsa pentru tine. Poate aparea pe ea o energie rece si intunecata. Ai grija de sanatatea ta si vindeca-ti orice te supara acum. Kenaz este runa focului, caldurii, luminii, iluminarii si cunoasterii.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – OTHILA (cu fata in jos). Toti oamenii intalniti si evenimentele ce s-au intamplat in viaa ta te-au facut individul unic care esti acum. Nu exista nimeni altcineva ca tine, deci nu incerca sa ii imiti pe altii. Tu vei fi o inspiratie si calauza pentru altii doar daca mai intai tu crezi in tine, in valoarea si in abilitatile tae. Anuleaza-ti indoielile si fa un nou pas spre ce iti doresti, luand cu tine ceea ce viata te-a invatat pana acum.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Perth: Sub influenta runei Perth, vei avea o zi plina de surprize. Fie ca este vorba de o veste neasteptata sau de o descoperire personala, fii pregatit sa iti ajustezi planurile si sa te adaptezi la noile circumstante. Incearca sa vezi partea pozitiva a evenimentelor imprevizibile.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Sowulo indica faptul ca acum esti o persoana careia ii place sa detina controlul. Este momentul sa dai drumul la o parte din acest control si sa ai timp pentru tine insuti, in loc sa te tot ingrijorezi pentru toate lucrurile pentru care nu ai deloc control. Ai nevoie sa ii lasi pe altii sa isi gaseasca propria lor cale, sa faca propriile lor greseli si sa invete din ele. Nu poti fi adapost pentru ei pentru totdeauna.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Uruz: Uruz este simbolul bivolului salbatic, intruchipand puterea si forta, dar si incapatanarea si lipsa rafinamentului. Uruz simbolizeaza puterea masculine, dorinta sexuala puternica, dorinta de a cuceri. Forta infrange slabiciunea.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Algiz: aceasta runa simbolizeaza protectie si indica faptul ca iti este oferita ghidare divina si securitate in aceasta perioada. Suportul este peste tot in jurul tau, tot ce ai nevoie sa faci este sa fii deschis spre a cere ajutor. Runa mai poate indica faptul ca e bine sa fii atent cu sanatatea ta atat fizica cat si spirituala.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Berkana (inversata): Influenta BERKANA te incurajeaza sa iti ingrijesti spiritul si sa cauti echilibrul interior. Aceasta este o perioada ideala pentru introspectie si meditatie, pentru a-ti descoperi adevaratele dorinte si obiective. Permite-ti sa te vindeci si sa cresti din interior spre exterior.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Dagaz : Daca esti interesat de calea spirituala, runa iti promite momente de transformare, o revelatie in procesul schimbarii personalitatii tale. Eforturile tale nu au fost in zadar : intr-un sens, schimbarea cantitativa se transforma in una calitativa si este timpul pentru un salt cuantic pentru tine.

