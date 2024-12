Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru duminica 8 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Inguz: Runa Inguz îți aduce un val de energie creativă și inspirație. E momentul să îți urmezi pasiunile și să aduci la viață proiectele la care visezi de mult timp. Fertilitatea și prosperitatea sunt de partea ta, așa că folosește această perioadă pentru a planta semințele succesului viitor. Crede în tine și în puterea ta de a transforma visurile în realitate.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Kenaz: Runa iti da un sfat valoros: descotoroseste-te de ceea ce iti umbreste viata. Nu te intepeni in vechi si nu regreta faptul ca o forma veche nu iti mai este de folos de acum inainte. Este vorba de o relatie, de o situatie, de orice.

GEMENI

Runa etalata – NAUTHIZ: Acum si aici exista un mare invatator deghizat pentru tine ca fiind aducator de durere si limitare. Numai in cele mai negre clipe putem vedea cat de puternica este lumina ce straluceste din nou. Este nevoie de curatare interioara si exterioara ca sa iti intaresti caracterul. Numai dupa intuneric, vom cunoaste si recunoaste lumina adevarata.

RAC

Runa etalata – SOWELU : Ceea ce tanjesti si doresti sa fii, deja esti. Este timpul sa te reincarci si sa te regenerezi. Ar putea fi nevoie sa te retragi din situatii presante, dar fa o retragere in propria-ti putere, nu din cauza unei slabiciuni. Lasa Soarele sa lumineze secretele pe care le-ai ascuns chiar si de tine. Oricum, tine minte ca de unul singur nu poti face nimic. Numai cand te bazezi si sprijini pe Divin, vei putea realiza orice maret.

LEU

Runa etalata – Tiewaz: Runa Teiwaz (Tiwaz) este foarte pozitiva si simbolizeaza victoria intr-o batalie, succesul intr-o comperitie. Runa iti transmite mesajul ca trebuie sa actionezi direct, sa mergi inainte, fara egoism. Un lider bun isi pune clanul pe primul loc, inaintea nevoilor sale personale. Aptitudinile de management si lidership sunt aduse la lumina prin aceasta runa.

FECIOARA

Runa etalata – Uruz : O situatie despre care te gandesti primeste raspuns de la aceasta runa : exista o forta a vietii care actioneaza in ea. Puterea duce la miscare, la dezvoltare si contribuie ca lucrurile sa fie instabile ca sa faca loc la nou. Unele forme vechi de existenta sunt depasite si ele trebuie sa apartina trecutului. Se va intampla in curand, daca nu cumva deja s-a intamplat. Nu te simti amenintat de aparitia inevitabila a unei noi forme de existente sub forma de noi situatii.

BALANTA

Runa etalata – ANSUZ: Semnificatie SEMNALE. Aceasta runa te sfatuieste sa te astepti la neasteptat. Este un mesaj care te cheama sa te deschizi spre schimbare si renovare, poate chiar spre un cu totul alt tip de viata. Vor fi relatii noi, contacte si legaturi noi, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise in timpul intalnirilor sau discutiilor uzuale. Pe de alta parte, Ansuz iti reaminteste ca este nevoie ca mai intai sa te iubesti si pretuiesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si sa pretuiesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste ca tu sa iti reamintesti asta zilnic.

SCORPION

Runa etalata – Dagaz : Daca vrei un sfat bun de la aceasta runa, acesta este sa nu iti fie frica. Schimbarea iti este favorabila. Procedeaza cu incredere si credinta si ai convingerea ca victoria va veni spre tine, indiferent de circumstantele exterioare ale momentului prezent.

