Berbec

Runa etalata – Kenaz: Aceasta runa indica succes si schimbari favorabile. Viata ti se va schimba si in curand ceva ce iti era “incuiat” iti va deveni disponibil. Elibereaza-ti talente ascunse, lasa-le sa se miste spre o cauza sau o relatie. Altfel calitati bune nu isi vor gasi drum spre exterior vor fermenta in tine si se vor acri.

Taur

Runa etalata – OTHILA : Runa germanica Othila semnifica o retragere, izolare sau separare si este asociata si cu conceptul de mostenire. Este o runa benefica ce vesteste faptul ca sunt favorizate noile achizitii iar actiunile pe care le intreprinzi vor aduce succes. Conditia este insa aceea de a avea dese momente in care iti refaci fortele si energia in retrageri din cotidian. Othila iti anunta acum faptul ca poti primi o oportunitate excelenta de a invata, a te imbunatati si a te expanda

Gemeni

Runa etalata – Perth: Perth reprezinta fertilitatea, misterul, tot ce este nevazut. Mana destinului, karma, predestinarea divina isi fac simtita prezenta. In timp ce soarta este ceva complex si imposibil de inteles, aceasta runa vine sa-ti arate cat de puternic este scopul tau. Soarta este o forta puternica pe care nu o cunosti, dar pe care trebuie sa o respectiv.

Leu

Runa etalata – WUNJO. Acele schimbari ce trebuiau sa aiba loc sunt complete, ramurile copacilor au fructe si te poti ocupa sa le culegi. Cunoasterea te transforma intr-o persoana inteleapta. Prin noua claritate dobandita, actualele ambitii, planuri sau obiective pot fi modificate si adaptate.

Fecioara

Runa etalata – ODIN. Astazi, runa ODIN te incurajeaza sa iti asculti vocea interioara. In momentele de liniste, vei gasi solutii la problemele tale. Intelepciunea ta interioara este cel mai bun ghid. Fii increzator si urmeaza-ti drumul cu determinare.

Balanța

Runa etalata – ALGIZ : Algiz este runa protectiei si oportunitatilor, fiind asociata cu iarba, cu coarnele elanilor sau cu mana cu degetele rasfirate in gest protector. Algiz manifesta energii puternice de protectie. Spiritual, semnifica atingerea divinului. Runa inseamna si succesul obtinut prin cautari, munca si alte actiuni. Planurile se dezvolta rapid cand apare aceasta runa, precum un pin ce creste repede. Esti protejat de orice atac, in timp ce constiinta si starea de alerta te ghideaza. Viziunea, claritatea mintii si intelepciunea iti vor sustine orice intreprinzi.

Scorpion

Runa etalata – DAGAZ : Dagaz anunta o constientizare si o avansare importanta intr-o relatie care te preocupa. Momentul este potrivit si ca atare succesul este ca si asigurat. Este runa increderii radicale chiar daca circumstantele te pot impinge sa sari in gol cu mainile aparent goale. Ea anunta deseori o vreme a prosperitatii si rezultatelor mari. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa fii purtat de val si sa te porti nesabuit. Smerenia si generozitatea sunt de urmat.

Săgetător

Runa etalata – HAGALAZ, inversata. Hagalaz simbolizeaza bruma, iarba si furtunile de zapada. Starea naturala dinaintea unei noi creatii este haosul si prezenta fortelor aflate in afara controlului tau ce actioneaza. Rezista. Tine-te bine si stai pe loc chiar daca ti se pare ca sunt furtuni in jurul tau. Noul va veni, e nevoie ca vechiul sa plece. Puritatea zapezii te inspira sa vezi ca si in timp de frig exista ceva frumos.

