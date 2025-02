Etalare zilnica RUNE mistice miercuri 19 februarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 19 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Isa: Stagnarea aparentă poate fi un dar, conform Runei Isa. Folosește acest timp pentru a-ți regăsi echilibrul și a-ți întări intențiile. Este un moment de pregătire pentru acțiuni viitoare.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Laguz : Runa iti da acum acest sfat – iti este benefic sa iti calmezi sistemul nervos prea intins de ambitia, eforturile depuse si controlul de a forta implinirea unei dorinte pentru ca poti ajunge in prag de colaps. Te poti ajuta acum cu calm si cu o conversatie plina de bunavointa cu tine insuti.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Mannaz: Cand iti apare aceasta runa mesajul este sa faci un pas in spate si sa te privesti ca element al unei intregi comunitati (familie, grup de prieteni). Care este relatia ta cu acesti oameni? Cum relationeaza ei cu tine? Aceasta poate fi cheia performantelor pe care le ai.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – OTHILA. Ea vesteste posibilitatea intemeierii unui cuib, unei familii, anunta o casatorie, o uniune sau o noua achizitie imobiliara. Aceasta runa este simbolul gardului a ce detii ca proprietate, a casei tale dar si simbolul geneticii, a mostenirilor ancestrale. Energia runei inseamna proprietate, prosperitate, promisiuni si posesiuni. Ea este conectata direct la energia zeului tata Odin si semnifica cuibul, castelul tau.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – SOWULO, inversata. Daca ai parte de o surpriza neplacuta sau asa crezi tu ca este, daca tu faci cuiva o surpriza si este considerata neplacuta, runa Sowulo inversata te invita sa te duci in interiorul tau si sa scoti adevarul adevarat la lumina. Ai actionat din adevar si iubire sau din frica sau control ? Runa este simbolul soarelui si este asociata cu razele sale cele mai puternice si stralucitoare. Energia sa se aseamana cu a unui bulgare urias si orbitor de lumina. Sowulo aduce adevarul vital la lumina pentru a fi cunoscut de tine si de cine are nevoie sa il stie. Energia sa este conectata cu zeul Balder, cel prea frumos, intelept, stralucitor si milostiv. Ori de cate ori nu esti in energia adevarului, Sowulo te va atentiona.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – WUNJO: Runa germanica Wunjo este runa bucuriei si semnifica lumina, confort, veselie si stare de bine. Aceasta runa este asociata cu o stare de siguranta si relaxare foarte necesara oricarui razboinic viteaz pregatit de cuceriri care stie ca starea de bine este fundamentala pentru reusita sa. Vremurile dificile sunt, in sfarsit, in urma ta. Bucura-te pentru ca meriti sa traiesti asemenea clipe.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ODIN : Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite. Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare?

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – ALGIZ: Semnificatie PROTECTIE. Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice pentru aceasta runa. Cu ele, oricum, pot aparea si influente nedorite si deci devine necesar sa te protejezi. Aici, prin acest mesaj, ti se transmite ca cea mai buna protectie este actiunea potrivita la momentul potrivit. Daca experimentezi durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata de la ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti tie insuti sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca esti in proces de crestere si a fi constient de asta este cea mai buna protectie in clipe de indoiala

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Dagaz: Aceasta runa are o simbolistica pozitiva. Ea face referinta la viata traita dupa principia sanatoase, de echilibru si armonie. La locul de munca se anunta reusite, daca gestionezi corespunzator situatia si evaluezi corect riscurile.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Hagalaz: Perturbarile din viata ta sunt semne ca trebuie sa renunti la vechiul pentru a face loc noului. transformarile pot fi dureroase, dar rezultatele vor fi valoroase.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Isa: Runa Isa îți sugerează să ai răbdare. Lucrurile pot părea stagnante acum, dar această perioadă de liniște îți oferă șansa de a te regenera și de a-ți recalibra direcțiile.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Jera: Ai plantat semintele tale in trecut si acum vei culege fructele recompensei si muncii. Este timp pentru a sarbatori, pentru bucurie si abundenta. Bucura-te dar tine minte ca tot trebuie sa muncesti sustinut in continuare. Dupa recolta urmeaza iarna, deci asigura-te aduni suficienta intelepciune pentru urmatoarele provocari. Te asteapta noi recolte in viitor, dar mai intai trebuie sa pregatesti pamantul si sa semeni noi seminte, ca adevaratii fermieri.

