Etalare zilnica RUNE mistice marti 4 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 4 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Othala: aceasta runa simbolizeaza intarirea conexiunilor de familie. Este posibil ca familia sa ti se expandeze fie printr-o casatorie, fie printr-un copil sau ca legaturile de familie trebuie sa fie vindecate. Runa mai indica si posibilitatea unei mosteniri sau a unei achizitii a unei proprietati.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Perth: Perth reprezinta ceea ca nu stii. Reprezinta cupa din care trebuie sa bei pentru a intelege ce contine. Soarta lucreaza, iar raspunsurile le vei afla numai dupa ce experimentezi. Cunoaste-te pe tine insuti! Exploreaza!

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Sowulu: Aceasta runa simbolizeaza Soarele, o sursa puternica de energie, dar si de ghidare. Un simbol al puritatii in actiune, al telului pentru care lupti. Sowulu te implineste si te incurajeaza. Cand apare anunta norocul, progresul. Esti pe calea succesului.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Uruz : Nu te opune schimbarilor, nu te tine cu dintii de ce este vechi si familiar. Mai bine directioneaza-ti eforturile ca sa sustii si accelerezi aceste schimbari. Poate ca relatiile personale vor trece prin niste schimbari. Poate ca afacerea va fi organizata intr-un nou mod. Puterea care a venit in viata ta este responsabila pentru acest proces. Ai incredere si nu ii pune piedici.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – ALGIZ: Runa germanica Algiz semnifica protectia iar fortele creative sunt puse in slujba ta. Atunci cand apare aceasta runa, ti se sugereaza sa nu iti negi durerea si sa nu incerci sa te ascunzi de la ce se intampla sau sa negi. Esti ajutat, protejat, sustinut si calauzit. Invata din ce se intampla si astfel vei fi in stare sa te protejezi singur pe viitor de acele situatii care nu iti fac bine. Practica te invata mai mult ca orice si oricine.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – BERKANA. Semnificatie : CRESTERE. Aceasta runa indica inflorire si maturizare si este relationata si legata de noi forme. Cresterea poate sa apara in orice tip de situatii zilnice, familiale sau interpersonale. Procesul de schimbare de sine este in miscare si va fi plin de beneficii. Pentru ca aceasta crestere sa se intample liber, runa Berkana te sfatuieste sa elimini toate rezistentele printr-un proces adanc de curatare fizica si energetica, taiere de corzi, legaturi, atasamente. La nevoie, cere unui expert sa faca acest proces pentru tine. Dupa ce rezistenta este curatata si mentinuta asa printr-o atitudine corespunzatoare, inflorirea poate avea loc.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). Runa iti sugereaza ca este posibil sa fi ajuns la un punct din viata ta in care este nevoie de schimbare. O schimbare poate fi la fel de simpla precum a accepta cine esti si sa fii fericit ca esti unic si special in felul tau. De ce ai putea dori vreodata sa fii la fel ca altcineva ? Oricum, acum e un moment pentru o decizie de viata si pentru o schimbare mare a directiei spre care te indrepti. Ramai fidel credintelor si valorilor tale si nu vei da gres. Crede in tine si urmeaza-ti visele.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – GEBO (cu fata in sus). In timp ce este placut si frumos sa primesti cadouri, este si mai bine pentru tine acum sa oferi, iar recompensele iti vor veni neasteptat in viitor. Familia si prietenii sunt binecuvantari care nu ar trebui luate ca si cum ti se cuvin si sunt firesc sa iti fie acordate.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Jera: Aceasta runa simbolizeaza cicluri si indica faptul ca tu esti pe cale sa incepi unul nou. Poate ca te simti mai productiv si motivat acum sa incepi un capitol nou al vietii tale. Poate sa fie timpul potrivit sa faci curat in ceva din trecut ca sa faci loc la nou. Runa mai indica si un simbol pozitiv pentru crestere si fertilitate.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Kenaz: O solutie la o problema de durata poatea aparea in mod miraculous. Clarificarea vine dupa o lunga lupta. Inspiratia divina va deschide calea spre succes. Dar aceasta iluminare nu vine fara sacrificiu. Vine in momentul in care isi este pregatit sa-si intalneasca adevaratul potential divin, sa afle insusi motivul existentei sale.

Continuarea pe Sfatul Parintilor