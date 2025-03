Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 6 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Eihwaz: Runa Eihwaz poate anunta o schimbare majora in viata. Poate pleci la facultate, poate te casatoresti, poate te pensionezi sau poate iti schimbi locul de munca. Aceasta schimbare iti poate da un sentiment de nesiguranta, insa, usor-usor, te poti acomona cu intreaga situatie.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – GEBO. Se anunta si este posibila o uniune. Totusi, nu o transforma intr-o uniune totala, tine o parte din tine si pentru tine. Lasa vanturile divinitatii sa sufle INTRE tine si partenerul tau. Asa este cel mai bine pentru amandoi.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – HAGALAZ (cu fata in sus). Fii pregatit, neasteptatul poate fi imediat dupa colt. Insa in orice neasteptat, ai deja in tine resursele sa te descurci si sa obtii maxim de beneficiu si nu esti singur ci inconjurat de fortele unui Univers prietenos.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – INGUZ : Aceasta runa reprezinta nevoia de a impartasi, de a fi dorit, de a cauta dupa similaritati si un impuls spre armonie in relatiile personale. Ar putea fi si un semnal pentru o noua cale, o noua relatie, chiar si o noua viata. Runa Inguz simbolizeaza finalul unei perioade de letargie, o eliberare de tensiune si de nesiguranta. Totusi, este necesar sa fertilizezi solul pentru ca aceasta eliberare sa se produca. Tine-ti picioarele pe pamant si stai departe de orice influente de nedorit. Este un bun moment sa finalizezi orice proiect stagnant din viata ta.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Perth: Suntem deseori tentati sa catalogam schimbarea ca fiind buna sau rea. Perth vine sa ne reaminteasca ca o astfel de interpretare in “alb si negru” poate reprezenta o simplificare a soartei. Schimbarea la care face referire Perth este mult mai complexa si subtila. A incerca sa categorisesti schimbarea in termeni asa de simplistic “pozitiv si negative” inseamna ca incerci sa intelegi soarta in sine, ceea ce niciun muritor nu poate face. Soarta exista la un nivel pe care nu il putem cunoaste cu adevarat pana la momentul in care traim un anume eveniment. Ceea ce pare adevarat se poate dovedi fals si invers. Numai soarta poate spune.

Continuarea aici