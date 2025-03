Etalarea runelor: joi, 27 martie 2025. Sfaturile universului pentru toate zodiile

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 27 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Isa: Primesti indicatii pentru o perioada de non-actiune. Nu lua nimic de buna si nu intra in rutina. Lucrurile stau pe loc si nu este momentul potrivit sa fortezi anumite miscari. Traversarea unor ape in anumite calatorii iti este benefica. Simte-te liber sa iti eliberezi sentimentele. Nu iti abandona scopurile, e un bun moment sa le reconsideri si reafirmi. Esti rugat sa fii rabdator si intelept. Contempla si pregateste-te. Nu lasa loc pentru regrete. Lucrurile se vor schimba, gheata este un fenomen temporat, iarna este mereu inlocuita cu primavara iar vara va veni.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Kenaz aici arata ca poti crede ca o relatie sau prietenie este in descrestere. Poate ca este timpul sa infrunti acest adevar si sa te uiti dupa o noua cale. Poate sa fie timpul sa dai drumul trecutului oricat de dificil este. Asta iti permite sa iti creezi un nou capitol al vietii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Othila sugereaza ca poate veni spre tine o mostenire. Poate fi de natura materiala precum bani, casa sau alt bun de familie. Dar poate fi si prosperitate sub forma de cunoastere, precum anumite povesti de familie sau informatii din arborele genealogic ce iti sunt de mare valoare pentru prezentul si viitorul tau.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Perth: Runa Perth aduce cu sine o energie de transformare si schimbare. Astazi, fii deschis la posibilitatea ca lucrurile sa nu fie asa cum par. Accepta ca necunoscutul poate aduce noi oportunitati si incearca sa te adaptezi cu usurinta la orice situatie.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – SOWELU: Semnificatie INTEGRU. Aceasta este o runa cu o foarte mare putere ce indica un moment de profunda regenerare, o cautare a Unimii, a totalitatii. Ea semnaleaza nevoia de a deveni constient de esenta ta ca sa o poti exprima intr-o maniera creativa, deci a-ti creste si spori forta vitala a vietii. Ea indica si nevoia de a admite ceva ce ai negat mult timp, ceva ce ti-a ramas in umbre : acum este timpul sa scoti la lumina orice ar fi acolo. Este prudent sa stai departe de o situatie presanta, tinand minte ca a te retrage la momentul potrivit este un semn de forta si nu de slabiciune.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – URUZ. Uruz reprezinta forta primara a puterii, protectiei si fortei interioare si e simbolizata de coarne de boi salbatici. Este energia suveranitatii si regalitatii si testeaza puterile pe care credem ca nu le avem. Energia sa este a apei ca o cascada si este conectata cu Thor, zeul tunetului dar si cu zeul Norn Urd care se ocupa de destinele noastre. Uruz iti vesteste ca esti puternic fizic asa cum nu stiai ca esti si vei avea ocazia sa iti dai seama de acest lucru. Nimic nu iti sta in cale daca vrei. Foloseste aceasta forta constructiv in relatiile cu oamenii.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ALGIZ : Oricat de mult te-ar deranja, ceva dupa care tanjesti cu toata forta acum, poate fi obtinut dar foarte greu. Nu te poti astepta la prea mult de la aceasta situatie in acest moment pentru ca ea depinde de multi alti factori nu doar de dorinta ta. Iesirea este una singura : adapteaza-te la evenimentele curente. Incearca sa accepti oamenii din jurul tau si sa nu incerca sa ii schimbi tu ca sa obtii ce vrei, nu va duce nicaieri. Chiar daca ai dreptate de o mie de ori si ei nu au, nu incerca sa ii deturnezi pentru ca doar iti vei disipa propria putere. Daca nu iti place comportamentul cuiva, incearca sa intelegi ce motiveaza acest om de actioneaza asa. Nu intra in polemica cu el, nu face scene, nu pune ultimatumuri. Ti se cere sa arati flexibilitate in relatie. Daca nu suporti purtarea cuiva si nu te poti adapta, si simti furie si resentiment, cel mai bine este sa te retragi. Nu incerca sa ataci. Circumstantele nu sunt favorabile.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – FEHU (cu fata in sus). Bucura-te de succesul si prosperitatea pe care le vei primi dar nu uita sa le imparti cu altii, pentru ca generozitatea este o caracteristica importanta a adevaratei prosperitati, in special daca nu te astepti la recompensa.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – EHWAS, inversata. Daca o miscare iti este blocata sau cel putin asa ti se pare, asigura-te ca ceea ce faci tu este o actiune corecta. Nu exista oportunitati ratate. Trebuie doar sa recunoastem ca nu toate oportunitatile sunt si potrivite pentru noi. Ce este menit pentru tine va veni la tine si se va implini cu usurinta la momentul potrivit

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Hagalaz: aceasta runa simbolizeaza furtuna si indica faptul ca este pe drum spre tine ceva de care ai multa nevoie. Nu mai poti continua sa faci ceea ce ai facut pana acum. In schimb, se impun schimbari pentru sanatatea ta, pentru starea ta de bine si pentru pacea mintii. Este timpul sa te desparti de tiparele distructive, autosabotoare si sa incepi sa te iubesti din nou.

