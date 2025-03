Etalarea runelor: joi 20 martie 2025. Sfaturile zilei pentru toate zodiile

Etalare zilnica RUNE mistice joi 20 martie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 20 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Nauthiz: Daca ti-a aparut aceasta runa, ea transmite mesajul ca ai nevoie de un pas inapoi. De o retragere, o repozitionare, o regandire, o planificare mai eficienta pentru a obtine ceea ce-ti doresti dintr-o anumita situatie. Asculta-ti si urmareste-ti nevoile sufletului si actioneaza in consecinta.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – TEIWAZ, inversata. Pericolul poate aparea din actiuni pripite. Asocierile la acest moment pot fi de scurta durata dar oricat ar fi sa stii ca fiecare isi serveste scopul pentru care au fost menite. Obiectivul tau este sa ajungi la un rezultat sau esti focusat pe ceea ce faci doar de placerea a ceea ce faci ? Cauta in tine raspunsul si vei intelege si relatiile implicate.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – URUZ (cu fata in sus). Uruz indica faptul ca pot fi unele oportunitati in fata ta acum. Ele pot fi deghizate in pierderi dar cu o mare oportunitate ce se contureaza din cenusa precum pasarea Phoenix. Trebuie sa inveti sa te adaptezi la noi cerinte si sa depasesti provocarile cu puterea, tenacitatea si determinarea ta.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ANSUZ : Exista viata noua ce se deruleaza in fata ta acum. Fii prezent si constient in timpul intalnirilor cu alti oameni. Sunt mari sanse sa ai parte si sa simti o conexiune cu Divinul. Daca esti in fata fantanii cu apa, bea mai intai tu, doar asa vei avea puterea de a scoate apa ca sa bea si altii.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Dagaz : Dagaz este runa transformarii. Noi zori de zi. O revelatie. O schimbare majora de directie. Prosperitate si implinire. Un final de succes al unei etape. Noul a inceput, intunericul este in urma ta. Pentru ca tarile nordice au nopti si ierni lungi, ele asociaza ziua cu lumina si viata. Dagaz reprezinta insasi esenta luminii naturale a zilei si puterea soarelui. Este punctul cel mai inalt al ciclului dintre lumina si intuneric al zilei, deci este asociata cu lumina divina a spiritualitatii. Cand apare Dagaz, anunta stralucire, progres, dezvoltare, crestere si schimbare fundamentala.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – FEHU (cu fata in jos). Pot fi tot felul de frustrari in viata ta, posibil in mai multe domenii. Trebuie sa iei un pas in spate din evenimentele ce se intampla si sa incerci sa le analizezi dintr-un punct de vedere exterior si detasat. Asta ar trebui sa te ajute cu evaluarea situatiei si sa iti dea oportunitatea de a invata din ce se intampla. Vei fi in stare sa vezi directia mai clar in care trebuie sa calatoresti ca sa permiti vietii tale sa se imbogateasca.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Gebo: Pornind de la legenda Brunhildei si a inelului daruit de Sigurd, blestemat de zeul malefic Loki, aceasta runa aduce mesajul ca, oricat de nobile ti-ar fi intentiile, oricat de curate ti-ar fi sentimentele, esti la mana destinului. Soarta trebuie respectata, caci ea este prezenta in toate lucrurile.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Inguz : Sfatul puterilor inalte prin aceasta runa este sa iti focusezi toate eforturile ca sa termini cu bine tot ce faci acum si ce trebuie terminat. Daca esti confuz si letargic, incearca sa iesi din aceasta stagnare ca sa scapi de vechi si sa faci loc la nou.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Mannaz: Astazi, runa Mannaz te indeamna sa te gandesti la comunitatea din care faci parte. Poate fi un moment ideal pentru a te implica in activitati caritabile sau pentru a sprijini o cauza care iti este draga. Ajutandu-i pe altii, vei simti o satisfactie profunda.

