Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 13 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Wunju: aceasta runa simbolizeaza bucuria si realizarea obiectivelor propuse. Ai muncit asa de mult si a venit vremea sa stai linistit si sa te mai relaxezi un pic. Este timpul sa te bucuri de viata deci fa un plan mai amplu in acest sens, planifica o zi sau doua de relaxare pentru tine. Runa mai indica si faptul ca un scop se apropie de o indeplinire cu succes.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Berkana (inversata): Cu BERKANA in viata ta, vei simti un impuls puternic de a te concentra pe crestere personala si dezvoltare. Este momentul sa iti hranesti visurile si sa iti urmaresti obiectivele cu determinare. Energia acestei rune iti va oferi sprijinul necesar pentru a depasi provocarile.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Eihwaz: Runa Eihwaz simbolizeaza maretul Copac al Invierii (tisa). El sta semet pe un camp inzapezit. In jurul sau pare pustiu si, totusi, tisa ramane supla si puternica. Tisa este un copac puternic, rezistent, care ramane verde inclusiv iarna. Boabele lui rosii semnifica viata si refuzul constant de a ceda in fata greutatilor.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Fehu: Fehu este runa abundentei lipsite de egoism, deci las-o sa straluceasca si sa te ajute si pe tine si pe cei din preajma ta. Cand apare Fehu, esti mereu bogat spiritual dar nu folosi asta gresit si nici nu iti ceda puterea celor ce abuzeaza de ea. Discernamantul este foarte important.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Hagalaz: Poate simti ca lumea ta este data peste cap, dar aceste perturbari sunt necesare pentru a-ti revela adevaratul potential. Lasa vechile structuri sa cada si pregateste-te pentru renastere.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Kenaz: Esti pe cale sa gasesti o noua intelegere a semnificatiei vietii tale. Noi inspiratii si revelatii sunt la indemana, dar nu te complace in ele. Foloseste aceasta cunoastere cat timp are valoare. Gasesti moduri de a-ti fi de folos si tie si altora. Iluminarea este ca un vas care e mereu plin, pe masura ce iei din el, se umple la loc. Daca esti in fata unei aventuri noi si procedezi cu sinceritate si adevar, vei castiga o mare intelepciune despre viata.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – OTHILA (cu fata in jos). Runa sugereaza ca s-ar putea sa fie anumite neintelegeri sau dispute in viata ta la momentul prezent. Daca este acest caz, trebuie sa fii cu adevarat singur cu tine insuti ca sa le rezolvi si sa gasesti o solutie convenabila. Tine minte, ceea ce a fost facut nu poate fi anulat dar tu si altii puteti invata din trecut. Tine de credintele si valorile tale dar nu te teme sa asculti de altii si opiniile lor despre viata. Ei pot gandi diferit de tine dar asta nu inseamna sa consideri mai putin valoros ce spun ei. Urmeaza-ti inima si tine minte ca esti unic.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Perth: Perth te incurajeaza sa accepti incertitudinea si sa te bucuri de calatoria necunoscuta. Viata este plina de mistere, iar astazi vei avea ocazia sa descoperi ceva nou si fascinant. Fii deschis la schimbari si oportunitati neasteptate.

