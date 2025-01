Etalare rune pentru Berbec

Runa etalata – Isa: Acum este timpul să-ți încetinești ritmul și să te concentrezi pe aspectele interioare ale vieții tale. Runa Isa sugerează că liniștea și meditația îți vor oferi răspunsurile de care ai nevoie.

Taur

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Asa cum bolovanul din rau impiedica progresul apei dar apa se va misca mai repede in jurul obstacolului, la fel si pentru tine un timp suplimentar dat prin anumite intarzieri poate fi calea de a primi raspunsuri cu privire la drum. Intuitia ta iti va servi bine daca ai curaj sa o asculti.

Gemeni

Runa etalata – Othila: Othila reprezinta proprietatea sau posesiunile personale. De asemenea, poate fi simbolul mostenirilor si valorilor dupa care iti conduci viata, sau chiar simbolul unor posesiuni fizice. Poate fi ceva ce are legatura cu casa ta, familia ta, securitatea casei si familiei tale.

Rac

Runa etalata – Sowulo : Aceasta runa iti da acum sfatul sa iti obtii integritatea, inclusiv pentru o tema ce te preocupa acum. Iti este favorabil sa primesti multa satisfactie. Tine minte insa ca din cand in cand trebuie sa te retragi in liniste ca sa te refaci. Daca reactionezi cu intelepciune fata de tine, constientizandu-ti puterile si abilitatile si intarindu-ti forta prin perioade de odihna, succesul iti este garantat.

Leu

Runa etalata – WUNJO, inversata. Daca ai parte de o bucurie mare, se poate intampla ca energia acestei bucurii sa fie asa de coplesitoare incat dupa ea sa urmeze o cadere. Runa iti vesteste acum sa te bucuri de bucurie si sa accepti fazele firesti ale vietii in care nu sunt numai varfuri. Ce urmeaza dupa un varf nu e cadere ci este revenire la starea urmatoare de creatie a urmatoarei bucurii. Wunjo inseamna bucurie si energia sa este de incantare, pace, bunastare si implinire. Wunjo este conectata cu Odin, zeul naturii si are o energie pamanteasca precum a florilor

Fecioară

Runa etalata – ALGIZ : Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice acestei rune. Cu ele, totusi, pot aparea si influente nedorite si astfel devine necesar sa te protejezi. Acum si aici, cea mai buna si potrivita actiune pe care o ai de facut este sa iti asiguri protectia maxima. Daca experimentezi vreo forma de durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata din ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti mai mult sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca vei creste si a fi constient de aceasta certitudine poate sa iti fie cea mai buna protectie in momente de indoiala.

Balanță

Runa etalata – Dagaz : Daca esti interesat de calea spirituala, runa iti promite momente de transformare, o revelatie in procesul schimbarii personalitatii tale. Eforturile tale nu au fost in zadar : intr-un sens, schimbarea cantitativa se transforma in una calitativa si este timpul pentru un salt cuantic pentru tine.

Scorpion

Runa etalata – HAGALAZ (cu fata in sus). Fii atent sa nu incepi nimic riscant acum. Rezultatele vor fi mai bune daca mai stai putin. Aceste dificultati sunt doar temporare. Foloseste acest timp de asteptare ca o oportunitate de a invata rabdarea. Verifica fiecare data concreta pe care o ai si vei reusi.

Săgetător

Runa etalata – Isa: Runa Isa te sfătuiește să te oprești și să îți reevaluezi planurile. Este posibil să fie necesar să faci ajustări sau să te regândești înainte de a merge mai departe.

Continuarea Aici