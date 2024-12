Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel consideră că totul este un scenariu bine pus la punct de către generalii statului paralel și de actualii politicieni care nu vor să renunțe la putere.

„Nu interesează pe nimeni ce spune Departamentul de Stat despre imixtiunea Rusiei. Totuși, oamenii USR țipă să se închidă Realitatea. Doamna Lasconi, ce pentru care tot statul s-a pus în spatele ei, a interzis accesul unui post TV la USR. Oare asta e democrație când rectorul unei universități face plângere la CCR pentru anularea alegerilor, fiind bun prieten cu Coldea. Adică, cei peste două milioane de români care au votat cu Călin Georgescu sunt cu rușii? Prea mulți au iești din adormire la un semn, și au aceeași placă. Poporul trebuie să e unească! Votul și forța sunt la voi! I-ați luat prin surprindere. Am primit un mesaj că Georgescu ar putea fi arestat mâine pentru spălare de bani. Nu mi-e frică! Prin faptul că spun adevărul, ajut poporul. Pare că e cineva care tot aruncă știrile astea pe piață. Toți s-au aliniat la un semn și s-a mobilizat înpotriva unui singur om”, a declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Domnule Simion, cu ce pare această organizare disperată?

George Simion: Mă bucur să putem vorbi despre soluții. Am auzit de atâta ori că vin rușii! Nu sunt ei! Trebuie să oprim vrajba între români, ne luăm țara înapoi.

„E o încercare de lovitură de stat, o formă disperată a lui Iohannis de a se agăța de putere, o readucerea a lui Coldea la butoane. Aceste știri despre ruși și afaceri dubioase sper ei c-o aduc pe Lasconi la putere. Linșajul e care îl văd, pe care l-au văzut și la Referendum pentru Familiei, în timpul protestelor din Piața Victoriei, e similar, are aceiași actori. STS nu s-a băgat în această operațiune de compromitere. A fost făcut un eseu prost, niște lucruri care nu pot schimba soarta alegerilor. E un grup care nu vrea să cedeze puterea. Noi am făcut cereri de renumărare, evident nu au fost aprobate. Când e vorba de suveraniști, de chestiuni reale, dar când vine vorba de candidați precum Terheș, care acționează la ordine, văd că se poate. Înțeleg că au nevoie de o persoană slabă la Cotroceni, înțeleg că USR îl propune pe Ciolacu pe post de premier, au uitat de faptul că s-a plimbat cu avionul. Prin ministerul de Interne au mers la clanuri interlope și influenceri și încearcă să-i convingă să renunțe la Georgescu. Aceste partide care nu mai au susținerea românilor duc în desuet ideea de a fi pro Europa. Ei manipulează opinia publică și spun că ei sunt pro Europa, când AUR a fost cel mai votat în diaspora. Români! Nu ieșiți în stradă, e doar încercare statului paralel ca să rămână la butoane. Chiar și Vasile Dâncu a făcut apel la un vot pentru Lasconi, el care este reprezentatul grupului de la Cluj”.