Emilian Imbri, managerul Institutului Victor Babeș din Capitală: Noua tulpină înseamnă un semnal de alarmă și un motiv de îngrijorare. Greul abia acum începe

"Aceasta noua tulpina nu inseamna decat un semnal de alarma si un motiv de ingrijorare pentru ca stim sigur ca se transmite mult mai rapid, mult mai usor. Virusul este acelasi, simptomatologia pare sa fie aceeasi. Noi nu am avut inca ocazia sa urmarim evolutia unor pacienti infectati (cu noua tulpina - n.r). Tratament tot nu exista. Singura spaima este legata de rapiditatea cu care se transmite intr-o populatie care crede ca a trecut de greu. Greul de abia acum incepe", a afirmat Imbri.

Legat de vaccinare, managerul de la Victor Babes a precizat ca se simte bine: "Mi-a trecut spaima ca as putea sa ma simt rau. Au trecut zece zile de la vaccinare. Luni as vrea sa vad daca pot sa fac o testare legata de nivelul anticorpilor. Sunt mai linistit ca nu mai exista posibilitati sa fac boala, dar as putea sa fiu un vector care sa faca si sa transmita boala, asa ca purta masca in continuare. Se fac vreo 30 de zile din momentul in care faci vaccinul pana cand poti spune ca ai o oarecare protectie sau poate ca nu mai transmiti. Iata ca trece mult timp".