În legătură cu ordinul de carantinare, care schimba criteriile de carantinare a unei localități, fostul manager de spital a mărturisit că „am avut un moment de ezitare, că nu e amatorism, e parșivenie. (...) Am avut senzația ca au fost facute lucrurile intentionat. Nicio structură ministeriala nu trimite direct la Monitorul Oficial fara sa consulte niște persoane. Aici e si greseala dnei Andreea Moldovan, dar nu intentionata, nu avea de unde sa stie niste tipicuri, iar cei care faceau parte din cabinetul dl ministru nici atat...”.

Despre medicul Andreea Moldovan, Imbri spune că „era singura persoană care se pricepea la epidemiologie, singura care înțelegea, dar degeaba, că avea niște limite, și poziția în care o plasaseră era prea mult pentru dumneaei”.

„Sunt actiuni făcute parca cu buna știință să creeze derută și acest scandal. Nu poți să nu știi, e clar, dl Voiculescu nu stie nimic. (...) Anumite lucuri prin care a distrus niste persoane i-au reușit. Are bombe cu efect întârziat cât a fost in minister: e vorba de transplantul din România. E vizibil. Transplantul este tras pe dreapta in momentul de față. Și mai sunt câteva bombițe pe care le-a plasat. Eu îl numesc iresponsabil pentru că nu servește interesul țării”, a declarat, marți, Emilian Imbri, la

Despre ce s-a făcut la Ministerul Sănătății în timpul mandatului lui Vlad Voiculescu, Emilian Imbri consideră că „este foarte clar pentru cei care știu meserie că este vorba de neștiință. E vorba de o dezinstituționalizare a unei instituții foarte importante. Ministerul Sănătății a fost tras pe linie moartă, scos din circuit, pentu că nu există un program. E simplu să vii să spui că vi isă faci reformă, <<că mă bat cu mafia:>>. Ce înseamnă mafia în sistemul sanitar? E practic data de cei care conduc, ei fac cererile și tu te conformezi sau nu. Nu există o mafie ascunsă. (...) E o mafie, trebuie să o schimbăm. Cu cine? Nu ai voie să faci alte reguli. Eu zic sa incetam discutia cu mafia din sanatate, sa fim rationali. Maiestria e sa lucrezi cu oamenii pe care îi ai, nu trebuie să îi schimbi, nu ca-s tineri, dar nu au notiunile ,ei sunt din afară”.

„Nu e de vina dl Voiculescu, dumnealui poate fi total rupt de realitate. Cel mai periculos e un astfel de caz, acest om. E de vina cine il propulseaza”, a mai spus Emilian Imbri.

Fostul manager al spitalului „Victor Babeș” a criticat alte măsuri luate în ultimele zile de mandat de Vlad Voiculescu - vizita rudelor la bolnavii de COVID-19, în spitale, precum și aducerea bolnavilor adulți în spitale de copii sau transformarea altor spitale în spitale COVID.

„S-a facut atat tam-tam ca in spitalele de boli infectioase sa negi orice pericol si sa permiti vizite la bolnavi. E o lipsa de precautie nu numai pentru cei care vin sa viziteze, dar si lipsa de solidaritate pentu cei la care nu are cine sa vina. Cum te simți când la bolnavi vine familia si la doua paturi nu are cine, nu se creeaza si o chesitune psihologica in detrimentul acestor oameni?! Lucrurile-s luate heirupist de persoane care nu au trăit niciodata in sistemul spitalicesc, care nu au facut nici acele cursuri de prim ajutor..., si sa vina sa conduca... . Dacă este razboi, pui un dirjor de orchestra sa conducă?! Acum e o pandemie si vii cu amatori?!, a mai spus Emilian Imbri.

În legătură cu transformarea spitalelor de nivelul doi și trei în unele de tip suport COVID, fostul manager consideră că este posibil doar în cazul unor spitale pavilionare. În plus, dezaprobă total amestecarea adulților cu copiii, propusă în cazul spitalului „Grigore Alexandrescu”.

„Daca spitalul e pavilionar, atunci se poate dezafecta fara sa perturbi restul circuitelor. Ceea ce nu se face niciodata, și nu s-a făcut nicioodata, nu amesteci adultii cu copiii. Spitalele de pediatrie le lasi pentr copii, pentru că nu știi cât de mult se plimbă virusul. (...) Lasă spitalele de copii, că nu-s așa de multe, lasa specialistii, ca-s putini, sa se poata ocupa de copiii mici, ai destule spitale sa le transform in ce vrei tu”, a concluzionat Emilian Imbri.