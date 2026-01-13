Potrivit Poliției Județene Ilfov, cazul a fost semnalat pe 9 ianuarie, când polițiștii din Pantelimon au fost sesizați cu privire la agresiunea petrecută în cadrul spitalului din comuna Cernica, satul Bălăceanca. În urma verificărilor, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, iar victimei i-a fost pusă la dispoziție cererea necesară pentru emiterea unui ordin de protecție, conform legislației în vigoare.

Asistent medical de la Spitalul Bălăceanca, arestat. A bătut o bătrână

După strângerea probelor și activitățile de investigație, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Pe 11 ianuarie, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu cu propunere de luare a unei măsuri preventive, iar instanța a decis ulterior plasarea sa în arest la domiciliu.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au produs agresiunile. Autoritățile susțin că incidentul nu a fost unul izolat, iar comportamentul asistentului ar fi fost repetat, toate momentele fiind surprinse de sistemul de supraveghere al spitalului.