Ceremonia solemnă de luni marchează despărțirea de „un erou al unei credințe persecutate, care s-a ridicat cu demnitate, curaj, discreție și înțelepciune spre lumina unei misiuni asumate și îndeplinite într-o epocă de teroare a istoriei”, se arată în mesajul transmis de Emil Constantinescu, în numele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

„Cardinalul Lucian Mureșan mi-a fost alături în demersurile de reconstrucție a punților dintre Biserici, la fel cum mi-au fost alături Patriarhul Teoctist și Monseniorul Ioan Robu. Înfăptuirea noastră comună a fost vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, prima vizită a unui Suveran Pontif într-o țară majoritar ortodoxă după mai bine de nouă secole de la Marea Schismă.”

Lucian Mureșan, întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, nu a cunoscut ororile închisorilor comuniste, dar a trăit oprimarea studiului teologic și a slujirii în clandestinitate, fiind hărțuit de Securitate. „Își masca misiunea și înalta credință prin îndeplinirea unor slujbe aparent mărunte”, se mai arată în mesajul de adio.

Emil Constantinescu a subliniat că „reconcilierea a fost cea mai importantă construcție a mandatului meu prezidențial”, iar Cardinalul Mureșan a fost un partener esențial în acest proces. „Sper că moștenirea noastră a contat și va fi dusă mai departe potrivit contextului actual: geopolitic, cultural și spiritual. Cu respect față de adevăr, credință și principiile morale cărora noi ne-am dedicat viața.”

Comunitatea greco-catolică din România pierde astăzi un lider spiritual emblematic, iar întreaga societate românească își ia rămas bun de la un om care a marcat profund istoria recentă a credinței și a demnității.