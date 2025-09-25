„Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. .Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco-Catolice din România”, se arată în mesajul Patriarhului Daniel.

Programul funeraliilor Întâistătătorului Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică

Vineri, 26 septembrie, la ora 1800, va avea loc transferul sicriului cu trupul Preafericirii Sale Cardinal Lucian. Procesiunea va porni de la Castelul Mitropolitan spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime" din Blaj, fiind invitați să ia parte, alături de ierarhi și cler, toți credincioșii care doresc să se unească în rugăciune.

La ora 1830, trupul Preafericirii Sale va fi depus în Catedrală, unde se va celebra Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și rânduiala Parastasului, urmate de un program de rugăciune continuă. Cei care doresc ca prin rugăciune să îi aducă un ultim omagiu, o vor putea face în timpul dintre celebrările Sfintelor Liturghii, în intervalul orar 0700 – 2200.

Până la înmormântarea Preafericirii Sale, în toate bisericile greco-catolice vor fi trase clopotele la ora 12:00, iar bisericile și instituțiile Bisericii Greco-Catolice vor arbora drapele negre.

În ziua de luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala Sfânta Treime din Blaj, la ora 1100 va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmormântării.