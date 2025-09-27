Ce au transmis politicienii în memoria Cardinalului Mureșan

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viața Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a declarat premierul Bolojan.

Ceremonia de înmormântare va avea loc luni, 29 septembrie, la ora 11:00, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. La funeralii și-a anunțat prezența și președintele României, Nicușor Dan.

Biserica Greco-Catolică a confirmat oficial decesul ierarhului joi, la ora 13:20. Biroul de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș a precizat că întreaga ceremonie va fi una de amploare, fiind așteptați credincioși și reprezentanți ai clerului din întreaga țară.

Lucian Cardinal Mureșan a condus Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, din 1994, fiind primul cardinal din istoria acesteia. Figura sa a marcat profund viața religioasă și comunitatea greco-catolică din România, lăsând în urmă un patrimoniu spiritual și istoric de necontestat.