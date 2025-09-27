Premierul Ilie Bolojan, la Blaj, pentru a aduce un omagiu Cardinalului Lucian Mureșan. Președintele Nicușor Dan va participa doar la funeralii

Premierul României, Ilie Bolojan, s-a aflat sâmbătă la Blaj, unde este depus trupul neînsuflețit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, trecut la cele veșnice joi, la vârsta de 93 de ani.

Ce au transmis politicienii în memoria Cardinalului Mureșan

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viața Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a declarat premierul Bolojan.

Ceremonia de înmormântare va avea loc luni, 29 septembrie, la ora 11:00, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. La funeralii și-a anunțat prezența și președintele României, Nicușor Dan.

Biserica Greco-Catolică a confirmat oficial decesul ierarhului joi, la ora 13:20. Biroul de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș a precizat că întreaga ceremonie va fi una de amploare, fiind așteptați credincioși și reprezentanți ai clerului din întreaga țară.

Lucian Cardinal Mureșan a condus Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, din 1994, fiind primul cardinal din istoria acesteia. Figura sa a marcat profund viața religioasă și comunitatea greco-catolică din România, lăsând în urmă un patrimoniu spiritual și istoric de necontestat.