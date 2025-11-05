În 2017, Ienei a fost decorat de fostul președinte Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler, pentru „contribuția sa la succesul fotbalului românesc”, fapt care justifică acordarea onorurilor militare la înmormântare.​

Legea nr. 29/2000 prevede că o persoană decorată cu astfel de distincții poate avea parte de funeralii în care se trag salbe de tun.

Steaua București îi invită la Stadionul Ghencea pe toți cei care vor să-i aducă un omagiu fostului mare antrenor: „Toți cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor).”