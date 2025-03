Max Lesser, analist principal pentru ameninţări emergente în cadrul think tank-ului Foundation for Defense of Democracies (FDD, Fundaţia pentru Apărarea Democraţiilor), cu sediul la Washington, a declarat că unele companii care au publicat anunţuri de recrutare „fac parte dintr-o reţea mai amplă de false firme de consultanţă şi headhunting care vizează foşti angajaţi guvernamentali şi cercetători din domeniul inteligenţei artificiale”.

Puţine informaţii publice sunt disponibile cu privire la cele patru companii de consultanţă şi recrutare care ar fi implicate în reţea, dar, în unele cazuri, au site-uri web care se suprapun, au fost găzduite de acelaşi server sau au avut alte legături digitale, potrivit Reuters şi cercetărilor lui Lesser.

Site-urile web ale celor patru companii sunt găzduite de aceeaşi adresă IP alături de Smiao Intelligence, o companie de servicii de internet al cărei site web a devenit indisponibil în momentul în care Reuters scria despre asta, aşa că Reuters nu a putut determina natura relaţiei dintre Smiao Intelligence şi cele patru companii. Încercările agenţiei de ştiri de a depista cele patru companii şi Smiao Intelligence s-au lovit de numeroase impasuri, inclusiv apeluri telefonice fără răspuns, numere de telefon care nu mai funcţionează, adrese false, adrese care duc la câmpuri goale, e-mailuri fără răspuns şi liste de locuri de muncă şterse de pe LinkedIn. precizează Reuters.

TEHNICI ALE SPIONAJULUI CHINEZESC

Lesser, care a descoperit reţeaua şi a împărtăşit cercetările sale cu Reuters înainte de publicarea articolului, a declarat că această campanie urmează tehnici „bine stabilite”, utilizate de operaţiuni anterioare ale serviciilor de informaţii chineze. „Ceea ce face această activitate semnificativă”, a spus el, „este faptul că reţeaua încearcă să exploateze vulnerabilităţile financiare ale foştilor lucrători federali afectaţi de recentele concedieri în masă”.

Reuters precizează că nu a putut stabili dacă aceste companii au legături cu guvernul chinez sau dacă au fost recrutaţi foşti angajaţi federali.

Consultaţi în legătură cu investigaţia, trei analişti de informaţii au declarat pentru Reuters că reţeaua pare a fi un prim exemplu al modului în care entităţile străine încearcă să adune informaţii de la personalul concediat sau forţat să se pensioneze de către preşedintele Donald Trump şi de către Departamentul de Eficienţă Guvernamentală (DOGE) al miliardarului Elon Musk.

Odată angajaţi de reţea, aceşti lucrători federali ar putea fi rugaţi să împărtăşească informaţii din ce în ce mai sensibile despre operaţiunile guvernamentale sau să recomande alte persoane care ar putea fi vizate pentru participare voluntară sau involuntară la operaţiuni de spionaj, au declarat analiştii.

REACŢIILE AMBASADEI CHINEZE ŞI A CASEI ALBE

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a declarat pentru Reuters într-un e-mail că China nu are cunoştinţă de niciuna dintre entităţile presupuse a fi implicate în campanie şi că Beijingul respectă confidenţialitatea şi securitatea datelor.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că Beijingul încearcă în mod constant să exploateze „sistemul liber şi deschis” al Statelor Unite prin spionaj şi coerciţie. „Atât angajaţii activi, cât şi foştii angajaţi guvernamentali trebuie să recunoască pericolul pe care îl reprezintă aceste guverne şi importanţa protejării informaţiilor guvernamentale”, a declarat purtătorul de cuvânt.

CNN a relatat la 28 februarie că serviciile secrete americane consideră că Rusia şi China vizează angajaţii nemulţumiţi ai guvernului american, lucru pe care ambele ţări îl fac de ani de zile.

Companiile din reţea - care au postat anunţuri de angajare pe Craigslist, LinkedIn şi alte site-uri de locuri de muncă - ar putea fi dovezi concrete că astfel de operaţiuni sunt în desfăşurare, a declarat Lesser.

Reuters a relatat, la rândul său, la începutul acestei luni, că unii angajaţi guvernamentali americani cu autorizaţii de securitate de nivel înalt nu au beneficiat de informări standard de ieşire din funcţie, care, în parte, acoperă ce să facă dacă sunt abordaţi de adversari străini.

„CONSULTANŢĂ PRIVIND RISCURILE GEOPOLITICE”

Una dintre societăţile din reţea, RiverMerge Strategies, se prezintă pe site-ul său web ca fiind o „societate profesională de consultanţă în domeniul riscurilor geopolitice” şi a postat la mijlocul lunii februarie două anunţuri de angajare - care au fost şterse de atunci - pe pagina sa de LinkedIn, care şi ea a fost eliminată.

Unul dintre anunţuri, care căuta un „consilier în consultanţă geopolitică” cu experienţă în agenţii guvernamentale, organizaţii internaţionale sau corporaţii multinaţionale, arăta că are peste 200 de cereri, conform unei capturi de ecran a postării de pe LinkedIn.

