„Nu am ceva împotriva permisiei lui Cioacă, este dreptul sau legal, am o problema însă cu modul in care principiul menținerii legăturii cu familia este legiferat la noi. Legislația privind executarea pedepselor cu inchisoarea este nu doar total ineficienta, Romania avand unul dintre cele mai mari grade de recidiva din Europa, ci si anacronica, ilogica, aberanta, in anumite prevederi, ce aduce la crearea unor adevarate drame umane, drame care nu aduc nici un beneficiu societatii, doar distrug vieti”, a scris fostul ministru pe pagina sa de Facebook.

Elena Udrea a continuat și a spus că legea actuală nu face nici o diferență între un bărbat condamnat pentru omor grav, care nu are nici copii și o mamă condamnată pentru abuz în serviciu, eventual cu un copil mic sau mai mulți.

„La cum am spus deja, legea actuala nu face nici o diferenta intre un barbat condamnat pentru omor cu premeditare, care nu are nici copii si o mama condamnata pentru furt din magazine ori abuz in serviciu, eventual cu un copil mic sau mai multi. Nu doar ca in ambele cazuri vizitele se pot primi doar in conditiile in care se folosește un “dispozitiv de protectie” un geam care ajunge sa separe pe mama de copilul ei, dar si in cea ce priveste dreptul de a mentine contactul cu familia al detinutilor, tratamentul este identic. Adica, posibilitatea de a iesi din penitenciar pentru a te întâlni cu familia, este acelasi si pentru un barbat care merge sa bea o bere cu rudele sale ca si pentru o mama care ar vrea sa ii fie alaturi copilului sau cand este ziua lui de nastere, cand merge in prima zi la gradinita sau la scoala, cand are un examen important, sau cand are nevoie de alinarea mamei, pur si simplu.

Pastrarea si consolidarea relatiilor cu familia, evident sunt importante pentru fiecare persoana care se afla in inchisoare. Dar cu atat mai mult trebuie ocrotita si sustinuta relatia unui copil cu mama sa, cand aceasta este obligata sa lipseasca o perioada de timp de langa copil.

Legislatia noastra nu are in vedere, in nici unul din aspectele pe care le trateaza, situatia copiilor al caror mame sunt in detentie. La fel, categoria de detinuti, mame, mame de copii mici, nu exista in viziunea legiuitorului nostru.

Asta arata lipsa de intelegere a rolului pedepselor raportat la societate, a nevoiii de a sprijini dezvoltarea psiho-emotionala a copiilor, evitand pe cat este posibil dobandirea de catre acestia a unui comportament de risc, in conditiile in care este demonstrate cu studii recente, ultimul realizat anul acesta in Statele Unite, ca copii ale caror mame sunt in detentie rămân cu trauma pentru restul vietii si un procent important dintre acestia ajung sa incalce legea ei înșiși”, a mai scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.