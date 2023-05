Elena Udrea dezvăluie că pentru întreținerea unui deținut se cheltuie aceeași sumă lunară ca și pentru trei salarii de profesori sau patru pensii medii, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.



Mai mult, Elena Udrea spune că România cheltuie cu închisorile 400 de milioane de euro pe an plus 120 de milioane de euro pentru amenzile plătite la Curtea Europeană din cauza condițiilor din închisori.

Din cauza costului uriaș al întreținerii, fostul ministru susține că Uniunea Europeană recomandă statelor măsuri alternative, precum închisoare cu suspendare, la domiciliu sau muncă în folosul comunității.

Elena Udrea mai spune că, din acest motiv, mulți români aleg să își execute pedepsele în alte țări.

Evident, “utilizarea sporită a sancțiunilor neprivative de libertate, are efecte pozitive și asupra suprapopulării inchisorilor, condițiilor deficitare de detenție, asupra radicalizării deținuților aflați în închisoare și asupra ostacolelor întâlnite în domeniul recunoașterii reciproce în state ale hotărârilor judecătorești”.

România, în schimb, preferă să țină zeci de mii de oameni în pușcării fără sa facă nimic, să cheltuile 400 de milioane de euro pe an cu aceștia, plus încă 120 de milioane de euro pe an pentru amenzile primite de la CEDO, din cauza condițiile proaste de detenție și supra-popularea pușcăriilor.