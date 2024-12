"Soțul meu a fost ridicat cu un mare tam tam, de data aceasta cu mascați cu dube, pentru a crea un oarecare efect, mă gândesc și că a fost dus la Parchetul General. A fost ridicat de undeva din nordul Capitalei, când venea către centru, nu a fost ridicat din aeroport. Într-adevăr, el trebuia să plece la ora 6 dimineața. Aveam bilet de avion spre Ciad, nu Congo.

Eugen lucrează în Ciad de aproape un an si jumătate are un contract acolo, unde oferă consiliere în securitate. Este civil, nu este militar, nu este mercenar", a declarat Elena Sechilă, în exclusivitate la Realitatea Plus.