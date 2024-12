Prezidențiabilul USR, Elena Lasconi, susține că dorința ei, dacă va deveni președinte al României, este ca liderul PNL, Ilie Bolojan, să devină premier, chiar dacă recunoaște faptul că scorul politic l-ar îndreptăți pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, să ceară această funcție.

”Eu am spus care este preferința mea, acum am văzut ce s-a întâmplat după alegeri. Da, ar fi îndreptățit domnul Ciolacu, dar nu știu dacă își mai dorește asta. Eu am spus.

Toate discuțiile pe care le-am avut până acum nu au fost pentru funcții și asta mă bucură. Pe de altă parte, am mai avut premier tehnocrat și nu a mers.”, a spus Elena Lasconi, la TVR.