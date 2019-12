Efectul neașteptat al consumului de ardei iute

Potrivit studiului publicat în Journal of the American College of Cardiology, persoanele care consumă frecvent ardei iute au un risc de deces mai scăzut cu 23 de procente comparativ cu cele care nu obişnuiesc să adauge acest condiment în alimentaţie.



În cadrul cercetării au fost analizate 22.811 persoane din regiunea italiană Molise, care au participat la studiul ''Moli-sani''.



După o perioadă medie de monitorizare de aproximativ opt ani, oamenii de ştiinţă au descoperit că în cazul persoanelor care consumau frecvent ardei iute riscul de deces în urma unui infarct a fost redus cu 40 de procente.