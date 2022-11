Efectele secundare ale abuzului de alcool

În timp ce efectele pe termen scurt, cum ar fi lipsa de coordonare, schimbările de dispoziție și greața sunt bine cunoscute. Efectele nocive pe termen lung asupra organismului sunt descoperite mult mai târziu în viață, determinând diverse boli cronice potențial letale.

Efectele consumului cronic de alcool sunt extrem de grave atât din punct de vedere psihologic, cât și fizic. Corpul nostru folosește energie pentru înlăturarea alcoolului din organism, energie care ar fi fost necesară pentru buna lor funcționare.

Fiecare persoană este diferită, prin urmare, efectele alcoolului variază de la persoană la persoană. În timp ce unii oameni pot limita consumul de alcool, altora le este greu să-și controleze consumul de alcool.

Efectele alcoolului asupra creierului

Consumul excesiv de alcool pe termen lung modifică modul în care creierul controlează emoţiile sau anxietatea şi perturbă tiparele de somn, generând multiple efecte asupra organismului

Consum excesiv de alcool pe termen lung afectează întreg creierul, cea mai mare deteriorare petrecându-se în lobul frontal care controlează funcţiile executive, care include:

- abilităţile de planificare,

- controlul impulsurilor

- schimbarea comportamentului

Efectele alcoolului asupra ficatului

Toxicitatea alcoolului asupra ficatului se datoreaza utilizarii preferentiale a alcoolului de catre celulele hepatice ca si „combustibil preferat”. Chiar si o cantitate mica de alcool perturba gluconeogeneza si duce la suntarea metabolizarii unor cantitati de carbohidrati in grasimi. Deteriorarea hepatica incepe cu transformarea steatozica a ficatului (ce are loc la prezenta unor nivele constante de alcool in sange de 80mg / dl), urmata de hepatita alcoolica si de fibroza perivenulara si in ultima faza de catre ciroza hepatică.

Utilizarea cronica de alcool exacerbeaza hepatita infectioasa si interfera cu succesul tratamentului. Combinatia dintre alcoolism si hepatita C cauzeaza cresterea toxicitatii hepatice la nivele superioare celor asteptate simplului efect aditiv al celor doua

Efecte asupra pancreasului

Consumul pe termen lung de alcool afectează și pancreasul. Ca urmare a consumului de alcool se acumulează, la nivelul pancreasului, o serie de substanțe dăunătoare care pot duce la pancreatită. Aceasta reprezintă o inflamație a pancreasului care poate cauza probleme digestive.

Efectele alcoolului asupra stomacului

Alcoolul favorizează colonizarea stomacului cu bacilul Helicobacter Pilory. Acesta produce amoniac și favorizează astfel colonizarea bacteriană ce duce la gastrită și ulcer-în special asociate cu consumul de vin și bere.

Efectele alcoolului asupra colonului

Hipertensiunea portala cauzata de disfunctia hepatica, poate duce la aparitia de hemoroizi. Discomfortul abdominal cauzat de congestia hepatica și intestinală.

Efectele asupra sistemului cardiovascular

Consumul unei cantități mari de alcool pe termen lung este asociat cu hipertensiunea arterială, bătăile neregulate ale inimii, dificultăți în pomparea sângelui în organism, formarea cheagurilor de sânge, atac vascular cerebral și atac de cord.

Oboseală (ce reflectă o fracție de ejecție scăzută și fixă), palpitații asociate aritmiilor.

Asocieri periculoase

Cu medicamentele – orice cantitate de alcool interactioneaza cu orice tip de medicament, iar unele asocieri pot fi foarte grave sau chiar letale:

- vinul rosu si berea nu se asociaza cu inhibitori IMAO, putand declansa crize grave de hipertensiune arteriala;

- nu se asociază cu energizantele – se creste astfel nivelul excitant cerebral.

- creste toxicitatea medicamentelor cardiace, hepatice, neurologice;

- inactiveaza penicilinele si este interzisa asocierea cu sedativele.

