Sfantul Ambrozie de la Optina este cinstit pe 10 octombrie. Sfantul Ambrozie de la Optina este unul dintre cei mai renumiti sfinti pe care i-a dat lumii pamantul sfintit din Manastirea Optina. Nascut in data de 21 noiembrie 1812, intr-o localitate din regiunea Tambov, si trecut la cele vesnice in ziua de 10 octombrie 1891, acest cuvios parinte a fost canonizat in anul 1988, desi ucenicii sai l-au cinstit inca din ziua trecerii sale la cele vesnice.