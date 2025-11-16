2026 va fi un an foarte greu pentru români, pentru că și guvernatorul Mugur Isărescu a atras atenția că România se apropie de o zonă de saturație, deoarece anul acesta economia a scăzut, iar inflația a crescut.

Aceste sfaturi venite din partea guvernatorului BNR vin în contextul în care FMI atrage atenția că economia României se îndreaptă către o zonă periculoasă.

O soluție care ne-ar putea scoate la lumină ar fi ca Guvernul să înăsprească măsurile de austeritate, și anume taxe și biruri mărite până-n 2027, când se pare că România va avea o situație calmă și se va îndrepta către o poziție bună pe piețele internaționale.