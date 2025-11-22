Profund marcați de tragedie, șoferii au discutat minute în șir despre pierderea suferită, evocând amintiri despre „nea Crinu”, veteranul de 30 de ani al meseriei, cunoscut pentru generozitatea și disponibilitatea de a ajuta pe oricine.

Ultimul drum al colegului lor

După întâlnirea spontană, taximetriștii au format o coloană impresionantă de mașini inscripționate, cu avariile pornite, care s-a întins pe sute de metri. Convoiul a pornit către capela din Albota, unde a fost depus trupul neînsuflețit al bărbatului de 60 de ani. Imaginile sunt fără precedent: o comunitate unită, care își ia rămas-bun de la unul dintre cei mai respectați membri ai breslei.

Sprijin pentru familie

Pe lângă gestul simbolic, taximetriștii argeșeni au anunțat o strângere de fonduri pentru familia îndurerată, ca dovadă de omenie și solidaritate. Compania la care victima lucra, Taxi Valentin, a transmis un mesaj oficial în memoria colegului lor, subliniind respectul și aprecierea de care acesta se bucura.

Mobilizare la nivel național

Valul de emoție a depășit granițele județului. Taximetriști din toată țara au transmis condoleanțe și mesaje de sprijin. Asociația Profesională „Puterea Oricărui Taximetrist” a adresat o scrisoare deschisă autorităților centrale, cerând măsuri urgente pentru creșterea siguranței în domeniu. Organizația avertizează că șoferii de taxi sunt extrem de vulnerabili și solicită schimbări concrete pentru a preveni repetarea unor astfel de tragedii, scrie ePitești.

Ancheta în desfășurare

Taximetristul de 60 de ani a fost înjunghiat mortal în Mioveni. Potrivit autorităților, echipajele sosite la fața locului l-au găsit pe bărbat inconștient. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, victima nu a putut fi salvată.

Martorii susțin că agresorul l-ar fi înjunghiat pe taximetrist pentru că nu ar fi avut bani să-i plătească cursa.

Principalul suspect, un tânăr de 21 de ani cu antecedente penale și indicii că ar fi consumat substanțe psihoactive, a fost prezentat instanței și arestat preventiv pentru 30 de zile. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș și continuă pentru a stabili toate circumstanțele crimei care a zguduit comunitatea.

